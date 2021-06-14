Green Deal

10:28 14.06.2021

Tesla вновь разрешит оплату автомобилей криптовалютами, когда майнинг станет более чистым — Маск

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Tesla вновь разрешит оплату автомобилей криптовалютами, когда майнинг станет более чистым — Маск

Tesla Inc. вновь разрешит покупателям приобретать свои автомобили за биткойны, как только майнинг криптовалют станет более чистым, заявил в минувшее воскресенье глава Tesla Илон Маск, передает Green Deal

«Когда мы увидим доказательства того, что существенная — примерно 50% — часть энергии, используемой для майнинга, является чистой, мы вновь разрешим транзакции в биткойнах», — написал он в Твиттер.

Маск сообщил также, что Tesla, которая ранее инвестировала в биткойн $1,5 млрд, сохраняет значительную часть этих инвестиций и продала лишь порядка 10% от этой суммы.

Это подтверждает, что Tesla может легко ликвидировать свою позицию без того, чтобы спровоцировать движение рынка, отметил Маск.

Курс биткойна подорожал на 1,3% на торгах в понедельник, до $36892. В воскресенье, согласно данным CoinDesk, курс криптовалюты поднимался до $38808.

Теги: #тесла #илон_маск #биткоин
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