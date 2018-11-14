Биткойн упал на 10%, до минимума с июня

Курс биткойна падает почти на 10% на торгах в среду и опустился до минимума с июня, что свидетельствует о сохранении волатильности на рынке криптовалют, пишет MarketWatch.

Биткойн торгуется в 18:42 кв в районе $5844, что на 7,7% ниже уровня на закрытие во вторник, по данным CoinDesk.

Помимо волатильности, эксперты отмечают очень низкий объем торгов криптовалютами.

Ноябрьские фьючерсные контракты на биткойн в ходе электронных торгов на CBOE потеряли в цене 9,5%, цена фьючерсов на CME снизилась на 9,8%.

Другие криптовалюты, включая Ethereum, Litecoin и Ripple, также дешевеют в среду, причем их падение превышает 10%.