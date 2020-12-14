Итоги тест-драйва нового Балкового моста в Запорожье позволяют открыть движение в декабре - "Укравтодор"

Новый Балковый мост в Запорожье, ведущий с острова Хортица к массиву Бабурка через реку Старый Днепр, успешно прошел испытания нагрузкой, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

"На первом этапе испытаний по проезжей части моста проехались шесть грузовиков весом по 36 тонн каждый. Они останавливались в контрольных точках, для проведения замеров. На втором этапе испытаний на мост выехали восемь грузовиков, измерялась нагрузка в статике. Показатель прогиба крайних пролетов составляет 11 мм, при допустимых 12 мм, средних - 8 мм, при допустимых 9 мм", - сообщили в "Укравтодоре".

Эти показатели находятся в пределах государственных строительных норм.

Испытания контролировали две группы геодезистов - от подрядной организации Onur Taahhut и от независимого технического надзора австрийской компании "1с-consulenten".

"Просадка под нагрузкой состоялось исключительно в пределах государственных строительных норм. Расхождение не превышает ошибки измерения. Успешные испытания позволяют уже в декабре открыть первый проезд на мосту с Бабурки на Хортицу", - прокомментировал результаты испытаний руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Он также сообщил, что на втором мосту через Днепр в январе планируется устройство конструкций вантового моста.

Испытания мостового перехода на автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье состоялись 13 декабря.

До конца года по одной полосе этой части магистрали планируется открыть проезд.

Запорожский мост - комплекс из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения, всего магистраль имеет протяженность 9 км.