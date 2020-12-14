Экономика

10:16 14.12.2020

"Нафтогаз" купил контрольный пакет в "Надра Юзовская"

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"Нафтогаз" купил контрольный пакет в "Надра Юзовская"

НАК "Нафтогаз Украины" приобрел свыше 50% в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", принадлежащей НАК "Надра Украины", говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

В этой связи АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации, в рамках которого "Нафтогаз" получит возможность добывать углеводороды на Юзовском участке.

"Имеющаяся в материалах заявления информация дает основания полагать, что указанная концентрация по форме является вертикальной интеграцией субъекта хозяйствования, осуществляющего деятельность по добыче сырья (нефти и газа), производства и реализации готовой продукции… У "Нафтогаза" существует возможность усилить рыночную власть за счет увеличения объемов собственной добычи природного газа и нефти, что может привести к существенному ограничению конкуренции на рынках газа и нефти", - поясняется в сообщении комитета.

В этой связи комитет начал сбор информации, которая может повлиять на принятие АМКУ решения о концентрации.

Как сообщалось, в январе 2013 года Shell и ООО "Надра Юзовская" подписали соглашение о разделе продукции (СРП) на поиск, разведку и добычу углеводородов на Юзовском участке (Харьковская и Донецкая обл.). В конце 2014-го в Shell заявили, что достичь желаемого прогресса в разведке участка не удалось из-за боевых действий на Донбассе, а в сентябре 2015 года международная компания окончательно вышла из СРП.

В июле 2016 года нидерландская Yuzgaz B.V. (Нидерланды) стала победителем конкурса по привлечению инвестора для реализации СРП по добыче углеводородов в пределах Юзовского участка. В декабре 2018 года Кабинет министров одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО "Надра Юзовская" в СРП по Юзовскому участку в пользу компании Yuzgaz с инвестором-оператором проекта в лице словацкой Nafta a.s.

В декабре 2019 года глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах сообщил, что словацкая Nafta a.s., принадлежащая холдингу EPH Group, отказалась от участия в проекте, но позднее EPH разместило сообщение о сохранении интереса к разработке участка.

Директор дивизиона "Разведка и Добыча" "Нафтогаза" Александр Романюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в августе 2020 года сообщил о подписании договора с НАК "Надра Украины" для получения доступа ко всей доступной геологической информации компании.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в октябре 2020 года сообщил, что группа готова начать бурение на Юзовском участке через полгода после подписания договора с Кабинетом министров на ее разработку.

По его словам, Юзовский участок интересен компании для тестирования концепции разработки газа плотных песчаников. При этом в настоящее время к работе в "Укргазвыдобування" привлечены специалисты, которые работали в Shell и занимались этим проектом.

Юзовский участок площадью 7,886 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

До последнего времени 99% в ООО "Надра Юзовская" принадлежало государственной НАК "Надра Украины", еще 1% – 100%-й "дочке" НАК "Надра Украины" в лице "Укрнаукагеоцентр".

 

Теги: #нафтогаз #юзовский_участок #амку
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