Экономика

16:30 11.12.2020

Минрегион Украины инициирует возобновление архитектурно-строительного контроля на местах

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Минрегион Украины инициирует возобновление архитектурно-строительного контроля на местах

Министерство развития громад и территорий Украины предложит правительству восстановить полномочия органов местного самоуправления в сфере архитектурно-строительного контроля, сообщила пресс-служба министерства.

Минрегион предложит правительству возобновить действие постановления №553 от 23 мая 2011 года "О порядке осуществления государственного архитектурно-строительного контроля". При этом проект постановления уже направлен на рассмотрение в ЦОИВ и будет вынесен на ближайшее заседание Кабмина.

Ожидается, что возобновление функции контроля на местах позволит осуществлять плановые и внеплановые проверки и остановить незаконное строительство.

По словам министра развития громад и территорий Алексея Чернышова, за последний месяц получено более 70 обращений органов местного самоуправления о незаконных стройках, которые возникли с начала реформы сферы градостроительства в марте.

Он также подчеркнул, что такой шаг не повлияет на реализацию реформы и ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Теги: #архитектура #контроль #минрегион
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