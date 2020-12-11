Ukrainian Startup Fund профинансирует еще 8 стартапов на получение гранта в $25 тыс.

Наблюдательный совет Ukrainian Startup Fund по результатам семнадцатого Pitch Day решил профинансировать еще восемь стартапов на $25 тыс., сообщает пресс-служба фонда в пятницу.

Всего в питчинге участвовали 12 проектов, из них победителями стали восемь проектов на seed-стадии, получив гранты на $25 тыс. В перечень стартапов-победителей вошли:

Supplio - автоматизированная платформа пополнения запасов для поставщиков косметики, которая интегрирует их со своими клиентами (салоны красоты, аптеки, магазины), обеспечивая автоматическое управление заказами;

iCardy - сервис, позволяющий с 99% достоверностью в режиме реального времени диагностировать риск возникновения проблем сердца;

AssayMe - персональный Wellness & Health assistant, позволяющий пользователям контролировать состояние своего здоровья с помощью медицинских экспресс-тестов в домашних условиях;

Recoshelf - с помощью разумных IoT камер наблюдает за полками в магазинах, проверяет наличие товара, ассортимент и цены, помогает поднять продажи на 5-6%;

Reelly - digital платформа, которая помогает найти ответственного эксперта по недвижимости в нужном сегменте и локации;

BloggerMall - платформа для сотрудничества с блогерами, позволяющая рекламодателям заказывать рекламу у блоггеров быстро, безопасно и эффективно благодаря таким встроенным инструментам, как аналитика страниц блоггеров в соцсетях, фильтры для поиска блоггеров с необходимой ЦА, функции "Безопасная сделка" и рейтинговая система.

Chargeback Optimizer - платформа автоматизированной обработки проблемных операций с платежными карточками для банков, платежных провайдеров, предприятий торговли и сервиса, позволяет уменьшить стоимость и сократить время рассмотрения претензий и возврата средств клиентам;

Advisera - решение для получения предпринимателями бизнес-консультаций от международных специализированных экспертов с помощью Machine Learning алгоритма.

Украинский фонд стартапов - государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета министров. Его целью является предоставление финансирования технологическим компаниям на начальных стадиях развития (pre-seed и seed).