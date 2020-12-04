"Интергал-Буд": Мы не получили ни одного разрешительного документа от ГАСИ с марта по ноябрь

Строительная компания "Интергал-Буд" заявила о массовых отказах Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в выдаче разрешительной документации на строительство с начала реформы архстройконтроля в марте 2020 года и вплоть до ноября.

"Тогда строительный рынок всколыхнула информация, что проблемы с получением долгожданных разрешений и сертификатов можно решить за $10-12 кв. м. То есть все складывалось так, чтобы заставить застройщиков искать решение вопроса коррупционным путем. Но позиция нашей компании четкая: не контактировать и не иметь дел с такими "дельцами". В результате с марта по ноябрь мы не получили ни одного разрешительного документа от ГАСИ", – сообщила заместитель генерального директора "Интергал-Буда" Татьяна Кононенко в ходе заседания Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады по вопросам расследования фактов коррупции органов архстройокнтроля 3 декабря.

По ее словам, отказы коснулись в том числе разрешений на строительство и сертификатов на ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры в проектах уже завершенных домов.

Кононенко также отметила, что деятельность некоторых общественных организаций по блокировке стройплощадок также срывает графики строительства.

Между тем выдача разрешительной документации возобновилась в ноябре, после резонансных публикаций в прессе и проведения расследований, в рамках которых произошла смена руководства ГАСИ.

"За последние три недели инспекция выдала больше документов, чем за предыдущие шесть месяцев", – сказано в пост-релизе "Интергал-Буда".

Согласно ему, компания продолжит отстаивать справедливые правила ведения бизнеса, несмотря на позиции сторон, выступающих против реформы ГАСИ.

"Хотелось бы искренне верить, что все члены ВСК сделают все, чтобы строительная отрасль в нашей стране процветала, чтобы строители и инвесторы не пытали счастья в чужих странах, а наши города украшались новыми современными зданиями", – резюмировал генеральный директор "Интергал-Буда" Дмитрий Спитковский.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на конец 2019 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.