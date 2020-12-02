Экономика

18:31 02.12.2020

Новыми условиями торговли с Британией заинтересовались украинские агроэкспортеры, мебельная отрасль и производители елочных игрушек - глава МИД

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Новыми условиями торговли с Британией заинтересовались украинские агроэкспортеры, мебельная отрасль и производители елочных игрушек - глава МИД

Украинские агроэкспортеры и компании мебельной отрасли проявляют большой интерес к усилению торговли между Украиной и Великобританией, а также этим рынком интересуются отечественные производители елочных игрушек, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы наблюдаем большой интерес, прежде всего, со стороны экспортеров аграрных и пищевых товаров. Речь идет об экспорте мяса птицы (индейки), овощей и фруктов, томатной пасты, соков, кукурузы, растительного масле и прочего. В связи с увеличением объема бестарифных квот, уже со следующего года ожидаем существенный рост поставок в Великобританию по этим направлениям", - сказал Кулеба в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" по итогам онлайн-брифинга для украинских экспортеров "Двусторонняя торговля Украины и Великобритании после Brexit".Брифинг был организован Посольством Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Радой экспортеров и инвесторов при МИД Украины.

Министр подчеркнул, что Великобритания импортирует более половины всех продуктов, поэтому ее рынок является перспективным для Украины.

"Также интерес проявляют представители мебельной отрасли. Уже состоялись две торговые миссии украинских компаний в Великобританию, рынок которой также является очень перспективным для этой отрасли. Даже украинские производители елочных игрушек сейчас интересуются британским рынком", - сказал Кулеба.

Как сообщалось, 8 октября 2020 года Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Документ предусматривает проведение ежегодных заседаний Диалога стратегического партнерства на высоком официальном или высоком правительственном уровне по всем аспектам двустороннего сотрудничества. Предусмотрены также заседания Торгового комитета, который будет состоять из представителей сторон.

Что касается торговли, подписанный документ оставляет без изменений количество квотируемых товаров, как и в Соглашении об ассоциации с ЕС, но расширяет сами квоты на 13-20%. Например, дополнительно введены 136,2 тыс./тонн тарифной квоты на пшеницу, 100,02 тыс. тонн в год - кукурузы, 12,04 тыс. тонн в год мяса птицы.

При этом условия соглашения предусматривают его пересмотр через два года, а переговоры об обновлении начнутся уже на второй год действия соглашения, то есть в 2022 году.

Теги: #великобритания #кулеба #мид
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