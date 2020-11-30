Коэффициент перерасчета объемов газа в ПХГ 10,595 кВт-ч/куб. м учитывает интересы всех сторон – глава "Укртрансгаза"

Коэффициент перерасчета объемов газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) в размере 10,595 кВт-ч/куб. м, поддержанный подкомитетом Верховной Рады по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения, является результатом компромисса между оператором подземных хранилищ газа и заказчиками услуг хранения газа и максимально учитывает интересы всех сторон, считает и.о. главы "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

"10,595 кВт-ч/куб. м. Именно такой коэффициент должен использоваться для перерасчетов объемов газа, хранящегося в украинских хранилищах газа, а также объемов услуг по хранению (закачке, отбора) газа… Оно (решение о размере коэффициента – ИФ) не идеально, как и наша жизнь, но максимально учитывает интересы всех сторон", – написал Перелома на своей Facebook-странице в понедельник после заседания профильного подкомитета.

При этом он выразил надежду, что после окончательного принятия законопроекта №2553, предусматривающего переход на энергетические единицы и запланированного к принятию во втором чтении в ближайшее время, уже с 1 мая 2021 году учет газа будет вестись в энергетических единицах, как на газовом рынке Европы.

Ранее Перелома отмечал, что заложенный в указанном законопроекте коэффициент для перевода хранящегося в ПХГ ресурса в размере 10,35 кВт-ч/куб. м, не является релевантным и должен быть пересмотрен в сторону увеличения.

Как сообщалось, АО "Укртрансгаз", выступающее оператором подземных хранилищ (ПХГ) страны, начало испытания программного комплекса для автоматического сбора и анализа данных приборов учета и качества природного газа в единицах энергии кВт-ч, планирует до конца 2020 года ввести этот комплекс промышленную эксплуатацию на 11 ПХГ Украины.

Кроме того, в течение 2021-2025 гг. на девяти украинских ПХГ будут установлены современные узлы замера газа с потоковыми хроматографами и влагомерами, которые в соответствии с Кодексом газохранилищ должны быть установлены на границе балансовой ответственности ПХГ и ГТС. Это даст возможность в онлайн-режиме отслеживать качественные и физико-химические характеристики природного газа, учитывать его как в физических, так и энергетических единицах.

Верховная Рада в июне утвердила в первом чтении законопроект о переходе к учету газа в единицах энергии (№2553). Документ, в частности, предлагает предоставить Кабинету министров право принимать решение о переходе на расчеты и балансирование на рынке во время транспортировки, хранения, распределения, добычи, купли-продажи, поставки и потребления, осуществления таможенного контроля и оформления природного газа в энергетических единицах.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).