Экономика

11:58 27.11.2020

Минрегион планирует перевыполнить план по школам в рамках "Большого строительства"

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Минрегион планирует перевыполнить план по школам в рамках "Большого строительства"

Первоочередной план по строительству и реконструкции школ в рамках президентской программы "Большое строительство" выполнен - в 100 школах завершены строительные работы.

Как отмечается в сообщении Министерства развития громад и территорий Украины, завершение плана по реконструкции школ на 2020 год означает создание 8338 новых ученических мест и улучшение учебных условий для более чем 55 тыс. школьников.

"В целом строительство было начато в 134 школах, средняя строительная готовность которых на сегодняшний день, по данным ОГА, составляет 95%. Учитывая, что до нового года еще есть время, можно утверждать, что план на 2020 год по всей стране будет перевыполнен", - подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По его словам, несколько областей уже смогли завершить строительство всех запланированных на 2020 год школ. Семь из семи запланированных школ построили в Сумской и Луганской областях. Пять из пяти - в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Полтавской, Ровенской областях.

"Большое строительство" - масштабный инфраструктурный проект, в рамках которого в этом году было подготовлено к реконструкции около 600 объектов - школ, садиков, спортивных объектов и приемных отделений.

Планируется, что до конца 2020 года должны быть завершены работы по реконструкции не менее 100 школ, 100 детских садов и 100 спортивных объектов по всей Украине. Сейчас общий процент строительной готовности объектов "Большого строительства" составляет 94%.

Финансирование строительства и реконструкции социальных и спортивных объектов в рамках "Большого строительства" происходит за счет Государственного фонда регионального развития и местных бюджетов.

Теги: #планы #минрегион
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