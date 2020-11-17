Промпроизводство в США в октябре выросло сильнее прогноза - на 1,1%

Объем промышленного производства в США в октябре увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Между тем относительно октября прошлого года показатель упал на 5,3%. Таким образом, снижение было зафиксировано по итогам четырнадцатого месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1% в помесячном выражении и сокращение на 6,6% в годовом, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре снижение промпроизводства составляло 0,4% относительно предыдущего месяца, а не 0,6%, как было объявлено ранее. За год оно упало на 6,7%, а не на заявленные прежде 7,3%.

Американская промышленность продолжает постепенно восстанавливаться после спада, вызванного пандемией COVID-19, отмечают эксперты. Однако объем промпроизводства в октябре по-прежнему был ниже докоронавирусного уровня - примерно на 5,6%.

Производство в обрабатывающей промышленности, на которую приходится 75% общего объема промпроизводства, в прошлом месяце увеличилось на 1% по сравнению с сентябрем.

Между тем выпуск в горнодобывающей отрасли упал на 0,6% в помесячном выражении и на 14,4% за год.

Использование производственных мощностей в США в октябре увеличилось до 72,8% по сравнению с 72% месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали подъем до 72,2%.