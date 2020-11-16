Экономика

15:53 16.11.2020

Около 50% рынка алкоголя в Украине находится в тени – гендиректор Nemiroff

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Около 50% рынка алкоголя в Украине находится в тени – гендиректор Nemiroff

В Украине около 50% рынка алкогольной продукции находится в тени, считает генеральный директор компании Nemiroff Юрий Сорочинский.

"Около 50% рынка находится в тени… Чрезмерная фискализация определенных бизнес-процессов приводит к возникновению теневого сектора, который реализует продукт потребителю по цене (без уплаты налогов - ИФ) на уровне 35-40 грн за бутылку (водки 0,5 л - ИФ), когда цена легального продукта - 89 грн", - сказал он в ходе онлайн бизнес-форума Европейской бизнес ассоциации "Детенизация – цивилизация" в понедельник.

Сорочинский уточнил, что теневой рынок на сегодня оценивается на уровне около 10-12 млрд грн.

По словам гендиректора Nemiroff, в Украине выдано 80 тыс. розничных лицензий малому и среднему бизнесу для торговли алкоголем, из них 70 тыс. торговых точек в Украине в той, или иной мере реализуют нелегальный алкоголь. При этом, как уточнил Сорочинский, исключения составляют национальные торговые сети, "которые точно не пропускают через себя теневой алкоголь".

"Уровень фискализации алкогольных напитков у нас один из самых высоких в мире. В Европе средний размер налогообложения алкогольных напитков 23-25%, в зависимости от страны. Мы имеем только на уровне производителя 43%. Дополнительно есть еще 5% розничный акцизный налог с каждой легально проданной бутылки. У нас высокое налогообложение, которое создает невыгодные условия для работы бизнеса", - отметил Сорочинский.

Он указал, что для борьбы с нелегальным рынком в Украине необходимо усилить контроль над производством и оборотом спирта, внедрять марочный контроль оборота алкогольных напитков и электронную товарно-транспортную накладную.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

Дебютный аукцион по приватизации первого объекта ГП "Укрспирт" - Немировского спиртзавода (Винницкая обл.) состоялся 15 октября. Завод был продан ООО "ЛВН Лимитед", акционерам Nemiroff, за 55,08 млн грн, что на 5 млн грн выше стартовой цены. Компания-победитель была единственной, подавшей заявку на участие в аукционе. Договор купли актива был подписан 12 ноября.

Сорочинский заявлял, что первая инвестиция составит от $300 до $500 тыс., запуск производства планируется на первый квартал 2021 года. По его словам, компания больше не планирует покупки заводов по производству спирта.

Теги: #тень #алкоголь #nemiroff
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