Экономика

10:32 29.06.2021

Уровень теневой экономики в 2020г вырос до 30% ВВП - Минэкономики

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Уровень теневой экономики в 2020г вырос до 30% ВВП - Минэкономики

Уровень теневой экономики в Украине в 2020 году составил 30% от объема официального ВВП по сравнению с 27% ВВП в 2019 году, свидетельствует аналитическая записка Министерства экономики.

"По предварительным подсчетам, уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального ВВП, что на 3 п.п. больше по сравнению с показателем за 2019 году", – указало Министерство в записке на сайте.

По данным министерства, два из четырех методов расчета теневой экономики зафиксировали увеличение уровня "тени" по сравнению с 2019 годом: метод убыточности предприятий - на 7 п.п., до 27% официального ВВП, а также монетарный метод - на 1 п.п., до 31% ВВП.

При этом министерство отмечает, что по отдельным видам экономической деятельности (ВЭД) компании показали неоправданно высокий рост убыточности предприятий.

В то же время метод "расходы населения - розничный товарооборот" показал сокращение уровня теневой экономики - на 3 п.п., до 22% ВВП, а по электрическому методу сокращение составило 2 п.п., до 23% ВВП, указало Минэкономики.

"Все виды экономической деятельности, помимо финансовой и страховой, показали тенденцию к увеличению уровня теневой экономики на фоне роста объемов убытка предприятий этих ВЭД по итогам 2020 года в условиях вынужденного ограничения их производственной активности. Больше всего доля теневого сектора выросла в ВЭД "Операции с недвижимым имуществом" (на 17 п.п., до 41% от валовой добавленной стоимости в ВЭД), в ВЭД "Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность" (на 14 п.п., до 48%), в добывающей промышленности и разработке карьеров (на 9 п.п., до 41%)", – указало министерство.

При этом сектор финансовой и страховой деятельности министерство зафиксировало тенденцию к сокращению "тени" по итогам 2020 года – на 4 п.п., до 23% от объемов валовой добавленной стоимости в ВЭД.

Теги: #ввп #тень #минэкономики
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