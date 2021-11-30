Экономика

10:58 30.11.2021

Минэкономики: уровень теневой экономики за I пол.-2021 остался неизменным – 31% ВВП

2 мин читать
Минэкономики: уровень теневой экономики за I пол.-2021 остался неизменным – 31% ВВП

Уровень теневой экономики в январе-июне 2021 года остался неизменным по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 31% ВВП, причем два метода из четырех показали повышение уровня "тени" (электрический и монетарный), два – снижение (метод "расходы населения - розничный оборот" и метод убыточности предприятий), сообщило Министерство экономики на сайте со ссылкой на предварительные расчеты.

"По предварительным расчетам Минэкономики, уровень теневой экономики в январе-июне 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года не изменился и составил 31% от объема официального ВВП", – указало ведомство в аналитической записке "Теневая экономика. Общие тенденции" за ноябрь 2021 года.

При этом два из четырех методов оценки уровня "тени" зафиксировали увеличение уровня теневой экономики за указанный период: электрический метод - на 2 п.п., до 28% ВВП, монетарный - на 2 п.п., до 33% ВВП.

Как отметило Минэкономики, увеличение уровня "тени" по электрическому методу сохранялось на уровне повышенного спроса на энергетические ресурсы в условиях наращивания активности, прежде всего, металлургическими предприятиями и машиностроительными.

Рост "тени" по монетарному методу происходил на фоне роста наличного оборота, темпы расширения которого оставались значительными: 20,7% в годовом измерении в июне-2021. Впрочем, имело место и объективное в период пандемических ограничений увеличение объема безналичных расчетов, отмечает Минэкономики.

"Так что остается актуальной гипотеза, что при новых моделях поведения населения формируются нетрадиционные безналичные каналы тенизации, которые не охвачены полностью существующим методом расчета", – указали авторы аналитической записки.

В то же время метод "расходы населения - розничный товарооборот и услуги" продемонстрировал снижение "тени" на 2 п.п., до 23%, а метод убыточности предприятий - на 10 п.п., до 22% ВВП, что обусловлено объективными причинами. Во-первых, постепенное оживление деловой активности на фоне адаптации предприятий к перманентным ограничениям и, как следствие, улучшение финрезультатов их работы в отчетном периоде. Вторая причина – вероятное ограничение традиционных каналов теневой деятельности, что стало одним из нетипичных проявлений коронакризиса, поясняет министерство.

Говоря о методе убыточности предприятий, Минэкономики отмечает, что практически все виды экономической деятельности, помимо строительства, показали тенденцию к сокращению уровня теневой экономики.

Что же касается метода "расходы населения - розничный товарооборот", то здесь расчеты министерства могли не учесть торговлю "неорганизованными" интернет-площадками, которые в некоторой степени заместили остановленные в результате карантинных ограничений неорганизованные точки торговли.

При этом отмечается, что расчет уровня теневой экономики осуществлен с использованием усовершенствованных методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономики от 20 января 2021 №104.

Главной причиной сохранения высокого уровня теневой экономики является естественное желание бизнеса не потерять активы в условиях коронакризиса с ее неординарными проявлениями, непрогнозируемыми во времени, прокомментировало министерство.

Теги: #тень #экономика #бюджет #минэкономики #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:31 30.11.2021
Предприниматели требуют от Рады принять законы, облегчающие их работу

Предприниматели требуют от Рады принять законы, облегчающие их работу

05:46 30.11.2021
Республиканцы в сенате США заблокировали быстрое принятие проекта оборонного бюджета на 2022 год

Республиканцы в сенате США заблокировали быстрое принятие проекта оборонного бюджета на 2022 год

11:31 29.11.2021
Корниенко рассчитывает, что Рада рассмотрит на текущей неделе госбюджет-2022 во втором чтении

Корниенко рассчитывает, что Рада рассмотрит на текущей неделе госбюджет-2022 во втором чтении

19:29 26.11.2021
Спекулятивная политика бьет по экономике - Подоляк

Спекулятивная политика бьет по экономике - Подоляк

14:21 26.11.2021
Зеленский о "красных линиях" для бизнеса: не должны влиять на выборы и финансировать забастовки

Зеленский о "красных линиях" для бизнеса: не должны влиять на выборы и финансировать забастовки

11:43 25.11.2021
Бизнес не сможет самостоятельно выбирать модель деятельности в "желтых" карантинных зонах – Ляшко

Бизнес не сможет самостоятельно выбирать модель деятельности в "желтых" карантинных зонах – Ляшко

10:16 23.11.2021
Нардепы инициируют создание ВСК по расследованию фактов, которые привели к потерям доходной части госбюджета

Нардепы инициируют создание ВСК по расследованию фактов, которые привели к потерям доходной части госбюджета

18:12 19.11.2021
Палата представителей США одобрила законопроект о расходах в $2 трлн на климат и социальную сферу

Палата представителей США одобрила законопроект о расходах в $2 трлн на климат и социальную сферу

13:01 19.11.2021
Бизнес приветствует снятие с рассмотрения  "ресурсного" законопроекта 5600

Бизнес приветствует снятие с рассмотрения  "ресурсного" законопроекта 5600

10:55 19.11.2021
Монастырский призвал Раду предусмотреть 17 млрд грн в бюджете-2022 на строительство госграницы на участках с Россией и Беларусью

Монастырский призвал Раду предусмотреть 17 млрд грн в бюджете-2022 на строительство госграницы на участках с Россией и Беларусью

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Газ для населения от "Нафтогаза" получат только участники балансирующей группы

monobank снизил кешбек на 25% из-за снижения ставок интерчейнджа

Зеленский склоняется к замене Украиной потребления ставшего дорогим газа электроэнергией

Зеленский заявляет об улаживании осенней кризисной кадровой ситуации в НБУ и временном сохранении статус-кво

МВФ оценивает потери Украины от запуска "СевПотока-2" в $1,2 млрд в год до 2024г

ПОСЛЕДНЕЕ

Дорожники в Сумской области завершили ремонт трассы Н-12 Сумы-Полтава

Газ для населения от "Нафтогаза" получат только участники балансирующей группы

Реальная зарплата в Украине в октябре 2021 г. выросла на 4% - Госстат

Необходимости в российских комплектующих нет, надо заниматься импортозамещением - гендиректор ХГАПП

БЭБ меняет методику конкурсов на вакансии, будет проводить их на базе Бюро

Кодекс по процедурам банкротства усложнил возможность злоупотреблений недобросовестным участникам – мнение

Рада может рассмотреть проект госбюджета на 2022 г. в четверг при условии принятия "ресурсного" законопроекта - Аристов

За два года работы Кодекса по процедурам банкротства "страшилки" о нем не оправдались – мнение

Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник планирует обсудить с Марченко госбюджет-2022

Германия работает над продлением транзита газа через Украину на 5-10 лет – посол

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА