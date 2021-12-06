Рост акциза на алкоголь с 1 января не приведет к его удорожанию на полках магазинов - гендиректор Nemiroff

Увеличение на 5% акциза на ликеро-водочные изделия (ЛВИ) с 1 января 2022 года, предусмотренное в принятом нардепами "ресурсном" законопроекте №5600, не отразится на цене алкоголя в торговых сетях, поскольку крупные ритейлеры скорее всего откажутся переносить поднятие цен от поставщиков алкогольных напитков на конечных потребителей.

"Я прогнозирую, что эти 5%, а реально, минимум, 6% (поскольку мы имеем еще 20%-е обложение акцизного налога налогом на добавленную стоимость (НДС)), никоим образом не отразится в цене товара на торговых полках. Скорее всего, крупные сети просто откажутся принимать поднятие цен от поставщиков алкогольных напитков и, соответственно, производители алкоголя, уплачивающие акцизный налог авансом (выступая налоговыми агентами конечных потребителей), не переведут на реального налогоплательщика это увеличение", - уточнил генеральный директор Nemiroff Юрий Сорочинский агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он подчеркнул, что вопрос политической ответственности и нежелание политиков переводить на электорат дополнительное налоговое бремя приводит к тому, что последние 15 лет увеличение акцизного налога на алкогольные напитки не находит мгновенного отражения в цене продукта.

"Ни одно предыдущее увеличение акцизного налога не привело к росту поступлений от него в государственный бюджет. Также нет никаких оснований полагать, что эти 5% решат судьбу государственного бюджета Украины. А вот уменьшение доли теневого рынка смогло бы дать положительный результат", - считает Сорочинский.

По его данным, акцизный налог по своей правовой природе – это косвенный налог, который входит в цену товара и уплачивает его конечный потребитель. Однако, отсутствие переноса его роста на конечного потребителя превращает акциз в дополнительный скрытый налог на прибыль легальных производителей алкоголя.

"Наглядно увидим с вами усиление фискализации бизнеса в Украине, которое никоим образом не приводит к росту экономики, очень активно обещаемому определенными депутатами", - подитожил гендиректор Nemiroff влияние роста акциза на отрасль.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 30 ноября приняла в целом законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект) с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает повышение ставок ряда налогов.

Принятие данного законопроекта значится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Согласно ему, Украина обязалась до конца ноября принять данный закон, что позволит в следующем году увеличить доходную часть бюджета на 0,5% ВВП.

Минэкономики в октябре заявило о намерении повысить минимальные оптовые и розничные цены на алкогольные напитки, в частности на водку и ликероводочные изделия (ЛВИ) на 8,3%, виски, ром и джин – на 8,4%, коньяк – на 4,8-8,3%, винную продукцию – на 8,2-34,2%.

Согласно документу, минимальная цена оптовой реализации 1 литра 100%-го спирта, используемого при расчетах размера налоговых обязательств при производстве водки и ЛВИ, в случае повышения цен составит 368,84 грн с НДС (в 2018 году – 321,34 грн), а его розничная цена – 484,1 грн (в 2018 году – 447,02 грн).

Таким образом, в случае принятия правительством данного постановления, розничная цена 0,5 литра алкогольного напитка с 40%-м содержанием спирта увеличится на 7,42 грн - с нынешних 89,4 грн до 96,82 грн.

Nemiroff - один из крупнейших производителей алкоголя. Располагает производственными мощностями в Немирове Винницкой области. Суммарная проектная мощность разливочных линий завода составляет 120 млн литров готовой продукции в год.

По информации Nemiroff, компания является самым крупным экспортером украинской водочной продукции, занимая более 40% в общем объеме продаж на внешних рынках, а также входит в топ-10 мировых поставщиков водки в сегменте Duty Free&Travel Retail. Продажи Nemiroff охватывают около 80 стран.