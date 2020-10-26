Госэкоинспекция на следующей неделе выставит "ArcelorMittal Кривой Рог" претензии за загрязнение окружающей среды

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) намерена на следующей неделе выставить претензии Криворожскому горно-металлургическому комбинату ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) о нанесении ущерба за нарушение природоохранного законодательства.

"Что же касается локальных проблем, здесь традиционно много вопросов - о "ArcelorMittal Кривой Рог" и вредных выбросах, которые осуществляет предприятие. Уже на следующей неделе, после получения подтверждения работы установок, ГЭИ выставит предприятию претензию по уплате убытков. Об этом буду сообщать на своей странице", написал председатель Гоэкоинспекции Андрей Мальованый на своей странице в Facebook, которого цитирует пресс-служба ведомства в понедельник.

Он также сообщил, что до конца года в Кривом Роге откроется Офис чистой окружающей среды Госэкоинспекции – к этому времени планируют закончить ремонт помещения, где расположится Офис.

"Офис чистой окружающей среды в Кривом Роге будет готов до конца года! В рамках своего визита в город проинспектировал ход выполнения ремонтных работ, которые уже на финальном этапе. В процессе обустройства и лаборатория с современными газоанализаторами (кстати, производства отечественного предприятия в Харькове) для определения концентрации загрязняющих веществ в воздухе, что чрезвычайно важно для одного из крупнейших промышленных городов нашей страны", - отметил глава ГЭИ.

По его словам, в ходе общения с общественностью он указал на необходимость отмены судебного сбора для инспекции, ведь потребность в этих средствах в 10 раз больше, чем реальное финансирование.

"Кроме того, имел возможность пообщаться с общественностью. Люди активно поддерживают изменения и трансформации в ГЭИ. В данном контексте важным для нас является отмена судебного сбора, что позволит взимать все начисленные за ущерб окружающей среде убытки. В этом году ГЭИ получила около 3 млн грн по этой статье расходов, и это лишь десятая часть от потребности, чтобы иметь возможность "защитить" в судах начисленные убытки, нужно 30 млн грн. Но уже сегодня ГЭИ настаивает на финансовом обеспечении этой потребности. Так, в проекте бюджета на следующий год предлагается заложить 9,1 млн грн", - констатировал Мальованый.

Ранее глава ГЭИ заявил о возможности перенести центральный аппарат ведомства или его части в Кривой Рог, где осуществляется около 20% общего количества вредных выбросов в атмосферу.