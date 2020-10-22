Экономика

17:15 22.10.2020

Падение промпроизводства в Украине в сентябре-2020 замедлилось до 4,4% – Госстат

2 мин читать
Падение промпроизводства в Украине в сентябре-2020 замедлилось до 4,4% – Госстат

Промышленное производство в Украине в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года снизилось на 4,4%, тогда как в августе падение составило 5,3%, в июле – 4,2%, июне - 5,6%, мае – 12,2%, апреле - 16,2%, марте – 7,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре 2020 года сократилось на 5,4%, что хуже показателей двух предыдущих месяцев: 4,2% в августе и 4,4% в июле, но лучше чем 7,1% в июне и 11,7% в мае.

Госстат указывает, что к августу этого года рост промышленного производства в сентябре составил 4,5%, однако с учетом сезонной корректировки был зафиксирован спад на 1,1%.

В перерабатывающей промышленности в сентябре-2020 к сентябрю-2019 падение замедлилось до 5,8% с 7,7% в августе, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – до 0,2% с 4,6%, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров спад ускорился до 2,9% с 0,1% в августе.

В целом за девять месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,6%, в перерабатывающей промышленности – на 8,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,8%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.

Теги: #промпроизводство #госстат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:57 19.10.2020
Число умерших в Украине в августе-2020 к августу-2019 выросло на 3,9%, но за 8 мес. сократилось на 4,1% – Госстат

Число умерших в Украине в августе-2020 к августу-2019 выросло на 3,9%, но за 8 мес. сократилось на 4,1% – Госстат

15:33 09.10.2020
Инфляция в Украине в сентябре выросла на 0,5%, в годовом измерении снизилась до 2,3% - Госстат

Инфляция в Украине в сентябре выросла на 0,5%, в годовом измерении снизилась до 2,3% - Госстат

12:25 05.10.2020
Цены на строймонтажработы в Украине за 8 мес. возросли на 1,8% – Госстат

Цены на строймонтажработы в Украине за 8 мес. возросли на 1,8% – Госстат

17:27 28.09.2020
Реальная зарплата в Украине в августе-2020 возросла на 6% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в августе-2020 возросла на 6% - Госстат

15:30 18.09.2020
Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины во II кв.-2020 на уровне 11,4%

Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины во II кв.-2020 на уровне 11,4%

16:55 09.09.2020
Дефляция в Украине в августе уменьшилась до 0,2%, инфляция в годовом измерении выросла до 2,5% – Госстат

Дефляция в Украине в августе уменьшилась до 0,2%, инфляция в годовом измерении выросла до 2,5% – Госстат

16:05 28.08.2020
Реальная зарплата в Украине в июле 2020г возросла на 5,1% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в июле 2020г возросла на 5,1% - Госстат

17:04 25.08.2020
Падение промпроизводства в Украине в июле-2020 замедлилось до 4,2% – Госстат

Падение промпроизводства в Украине в июле-2020 замедлилось до 4,2% – Госстат

11:51 11.08.2020
Деловые ожидания на строительном рынке Украины в III кв. улучшились на 11 п.п. – Госстат

Деловые ожидания на строительном рынке Украины в III кв. улучшились на 11 п.п. – Госстат

17:00 10.08.2020
Инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 2,4% после дефляции 0,6% в июле

Инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 2,4% после дефляции 0,6% в июле

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин сменил руководителя Гостаможни

НБУ допускает рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021г – прогноз кривой ставки

Текущий счет платежного баланса в 2020г будет сведен с профицитом 2,9% ВВП – НБУ

Нацбанк сохранил прогноз спада ВВП Украины в 2020г 6% и улучшил ожидания роста в 2021г до 4,2%

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

ПОСЛЕДНЕЕ

"Метинвест" увеличил прямую долю в ДКХЗ с 73,37% до 97% и выкупит акции у миноритариев по процедуре squeeze-out

Кабмин вновь сменил главу ГАСИ и отстранил руководителей двух градостроительных ведомств

Кабмин сменил руководителя Гостаможни

МАУ намерена сдавать самолеты под рекламу минимум за 650 тыс. грн в месяц

ICU запустила онлайн-платформу для онлайн торговли ОВГЗ

Ресторатор Савва Либкин закрывает рестораны "Компот" и "Стейкхаус" на Дерибасовской в Одессе

МАУ впервые с 2014г выплатила государственный авиасбор за пассажирские перевозки - источник

Обновление дорог к пропускным пунктам - один из приоритетов "Укравтодора" на 2021г

НБУ допускает рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021г – прогноз кривой ставки

НБУ допускает роль маркет-мейкера на вторичном рынке ОВГЗ, отрицает возможное участие в финансировании дефицита госбюджета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА