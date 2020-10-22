Падение промпроизводства в Украине в сентябре-2020 замедлилось до 4,4% – Госстат

Промышленное производство в Украине в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года снизилось на 4,4%, тогда как в августе падение составило 5,3%, в июле – 4,2%, июне - 5,6%, мае – 12,2%, апреле - 16,2%, марте – 7,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре 2020 года сократилось на 5,4%, что хуже показателей двух предыдущих месяцев: 4,2% в августе и 4,4% в июле, но лучше чем 7,1% в июне и 11,7% в мае.

Госстат указывает, что к августу этого года рост промышленного производства в сентябре составил 4,5%, однако с учетом сезонной корректировки был зафиксирован спад на 1,1%.

В перерабатывающей промышленности в сентябре-2020 к сентябрю-2019 падение замедлилось до 5,8% с 7,7% в августе, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – до 0,2% с 4,6%, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров спад ускорился до 2,9% с 0,1% в августе.

В целом за девять месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,6%, в перерабатывающей промышленности – на 8,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,8%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.