"Нафтогаз" считает необоснованными озвученные главой Госналоговой многомиллиардные претензии

НАК "Нафтогаз Украины" считает необоснованными озвученные главой Государственной налоговой службы Украины Алексеем Любченко многомиллиардные претензии к компании.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" Любченко сообщил, что сумма претензий к "Нафтогазу" оценивается в 34,6 млрд грн, в которые входят "неотнесение в состав доходов признанной Стокгольмским судом суммы утерянной выгоды по операциям по транзиту газа в размере 71,86 млрд грн, или $2,56 млрд, завышение себестоимости на сумму налоговых обязательства НДС, начисление на операции по поставкам услуг транзита нерезидентам, непредоставление "Нафтогазом" номинаций теплогенерирующим и теплопоставляющим организациям на поставку газа и не отражение таких операций в составе налоговых обязательств по НДС".

В свою очередь "Нафтогаз" на своей странице в Facebook отметил, что заявленные претензии во многом возникли из-за разных трактовок и юридических коллизий, которые компания неоднократно призывала устранить.

"Нафтогаз", в частности, напомнил, что не имеет права продавать газ компаниям, которые имеют перед ним большой долг, и не заключили договор на его реструктуризацию, поэтому обвинения об утрате выгоды из-за непредосталения номинаций на поставку газа таким компаниям звучат нелогично.

Заявления об утерянной выгоде по операциям по транзиту газа также необоснованны, поскольку НАК по факту получения от "Газпрома" компенсации по решению арбитража отобразил доход и оплатил налог на прибыль и дивиденды с полученной прибыли.

Кроме того, включение НДС в состав себестоимости услуги транзита не является нарушением, на что указывает полученное компанией разъяснение от той же ГНС.

"Нафтогаз" добавил, что старые претензии к компании и ее руководству в части якобы неоплаты НДС от продажи потребителям газа, приобретенного у "Газпрома", не соответствуют действительности, в частности, начисленные налоговой по этой претензии главе НАК Андрею Коболеву 8 млрд грн были отменены судом.

В этой связи компания призвала не "жонглировать огромными суммами, которые якобы мог принести "Нафтогаз", хотя в природе их, разумеется, не существует".

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.