Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие 1-й замглавы НБУ Рожковой и замглавы НБУ Сологубу

Совет Национального банка Украины (НБУ) в ходе собрания 2 октября объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу, сообщается на сайте регулятора в понедельник.

"Совет также рассмотрел ряд организационных и кадровых вопросов, в частности, за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины, (…) решил: объявить выговор Рожковой (…) и Сологубу. (…) Выразить недоверие (…) Рожковой и (…) Сологубу", – говорится в сообщении.