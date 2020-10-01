Экономика

15:08 01.10.2020

Власти КНР вовлечены в 40% сделок по покупке китайскими компаниями европейских активов с 2010 г. - WSJ

2 мин читать

Власти Китая принимали активное участие, зачастую тайно, во многих сделках по приобретению европейских активов, совершенных за последнее десятилетие, свидетельствуют результаты исследования, проведенного нидерландской консалтинговой компанией Datenna BV.

Примерно в 40% из 650 сделок китайского бизнеса в Европе, заключенных с 2010 года, задействованы в "высокой" либо в "умеренной" степени компании, полностью принадлежащие государству или контролируемые им, отмечают в Datenna.

Во многих случаях участие китайских властей было фактически замаскировано с помощью сложных структур собственности и проведения сделок через европейские подразделения.

Данные Datenna показывают, что европейским странам не хватает столь же влиятельного и активного ведомства, как Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS), который может блокировать покупку зарубежными компаниями американских активов по соображениям национальной безопасности, пишет The Wall Street Journal.

Европейские чиновники не раз выражали обеспокоенность тем, что отсутствие подобного надзора подвергает местные компании рискам нежелательного иностранного вмешательства, потери важных инновационных технологий и подрыва ключевых сфер экономики.

Теперь Евросоюз готов начать решать эту проблему: с 11 октября в регионе начинают действовать новые правила, требующие более внимательной оценки иностранных инвестиций, главным образом китайских.

Европейская счетная палата пожаловалась в прошлом месяце, что официальная информация о прямых инвестициях Китая в Европу является несвоевременной и неполной. Китайские инвестиции - "это черная дыра в наших данных", заявил регулятор.

Данные Евросоюза о прямых иностранных инвестициях в экономику региона, опубликованные в прошлом году, свидетельствуют о 57 сделках по приобретению европейских активов китайскими компаниями за период с 2010 по 2017 гг. Тем временем Datenna выявила 160 сделок за этот период с "высокой" вовлеченностью китайских госкомпаний и более 100 сделок с "умеренной" вовлеченностью.

Теги: #активы #европа #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:55 01.10.2020
Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем в борьбе с пандемией COVID-19, особенно важным становится вопрос обеспечения украинцев вакциной – Зеленский

Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем в борьбе с пандемией COVID-19, особенно важным становится вопрос обеспечения украинцев вакциной – Зеленский

11:34 01.10.2020
Зеленский считает, что Украина может экспортировать в Китай больше продукции, и будет что предложить КНР

Зеленский считает, что Украина может экспортировать в Китай больше продукции, и будет что предложить КНР

11:14 01.10.2020
Зеленский выступает за восстановление полноценного политического диалога между Украиной и Китаем, и ожидает обмена визитами с Си Цзиньпином

Зеленский выступает за восстановление полноценного политического диалога между Украиной и Китаем, и ожидает обмена визитами с Си Цзиньпином

00:33 01.10.2020
В сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ

В сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ

17:47 28.09.2020
Китай - главная угроза для США, Вашингтон создает глобальную коалицию против него - Помпео

Китай - главная угроза для США, Вашингтон создает глобальную коалицию против него - Помпео

22:24 27.09.2020
США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H

США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H

15:20 25.09.2020
Tesco после введения новых карантинных мер в Великобритании ограничил продажи туалетной бумаги и макарон

Tesco после введения новых карантинных мер в Великобритании ограничил продажи туалетной бумаги и макарон

18:54 24.09.2020
Застрявшие в Китае украинцы вернутся домой дополнительным рейсом МАУ "Тяньцзинь – Киев" - МИД

Застрявшие в Китае украинцы вернутся домой дополнительным рейсом МАУ "Тяньцзинь – Киев" - МИД

11:14 23.09.2020
Facebook удалил фейковые аккаунты китайской структуры за публикации о политике в США и регионе ЮВА

Facebook удалил фейковые аккаунты китайской структуры за публикации о политике в США и регионе ЮВА

14:22 22.09.2020
Сделка с TikTok под вопросом после комментариев Трампа и правительства КНР

Сделка с TikTok под вопросом после комментариев Трампа и правительства КНР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина в IV кв.-2020 запланировала 4 аукциона ОВГЗ в долларах, один в евро и еженедельно в гривнях сроком до 4 лет

АМКУ установил сговор при покупке ТРЦ Respublika

ЕС в 2019/20 сезоне занял 67% объема экспорта плодоовощной продукции из Украины

ЕБРР одобрил еще EUR567 млн займов по программе "Зеленые города-2" и может довести их до $950 млн

Сводный платежный баланс Украины в августе-2020 сведен с профицитом $353 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

ВИЭ-генерация получила позитивный сигнал от государства о погашении долгов, но проблемным вопросом остается определение источников – глава УВЭА

Финкомпании переместили 7,5 тыс. сотрудников и вывели $1,6 трлн из Великобритании на фоне Brexit

H&M увеличил выручку в Украине на 59% в нацвалюте в III финквартале

Украина в IV кв.-2020 запланировала 4 аукциона ОВГЗ в долларах, один в евро и еженедельно в гривнях сроком до 4 лет

АМКУ установил сговор при покупке ТРЦ Respublika

ЕС в 2019/20 сезоне занял 67% объема экспорта плодоовощной продукции из Украины

Rolls-Royce разместит акции на 2 млрд фунтов среди своих акционеров

Удаленный формат работы планируют оставить 40% компаний - опрос

На КЖРК повысили зарплату еще на 10% с 1 октября

"Киевтеплоэнерго" намерено объединить управление столичной энергетикой в единую систему SCADA

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА