Среднее время пребывания в гостиницах Одессы в 2020г сократилось до 2-3 суток – эксперт

Среднее время пребывания гостей в гостиницах одесского региона сократилось на 50% за последние несколько лет и составило 2-3 суток в 2020 году, сообщил основатель управляющей компании Ribas Hotels Group (Одесса) Артур Лупашко.

"Средняя продолжительность проживания гостей сокращается каждый год. И в целом это не связано именно с карантином или финансовым положением отдыхающих в этом году. Из года в год меняется динамика путешествий. Гости хотят увидеть больше за тот же промежуток времени. Например, они не бронируют гостиницу на неделю, чтобы отдохнуть в одном месте. Гости планируют свой отпуск так, чтобы побывать в большем количестве мест. Это значит, что среднее время бронирования отеля – примерно 2-3 суток", – рассказал Лупашко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, загрузка гостиниц в июле, самом популярном месяце лета-2020, составила 37-40% для городских отелей и 73-78% – для курортных (против 80% в 2019г).

В то же время средняя стоимость номера (ADR) в сезоне-2020 значительно снизилась до рекордных показателей на старте лета и немного повысилась к концу сезона, отметил Лупашко.

"На старте лета номер в Одессе можно было снять за 500 грн/сутки. Со временем ситуация улучшилась и по итогам лета ADR составляет примерно 1,2-1,3 тыс. грн/сутки", – сообщил он.

При этом пляжные гостиницы категории 4 звезды и выше улучшили показатели ADR на 8-12% в сравнении с прошлогодними.

По данным Ribas Hotels Group, доля иностранных гостей в 2020 году значительно сократилась и составила 6-7% от общего количества бронирований сети. Между тем увеличилось количество внутренних туристов.

Как сообщалось, Ribas Hotels Group стала инвестором сети глэмпингов Mandra и планирует расширить ее до 20-25 объектов по франчайзингу.

Ribas Hotels Group сотрудничает (управление и бронирование) с 25 объектами гостинично-ресторанного комплекса (пляжные и горнолыжные гостиницы, хостелы и санатории), два из которых являются собственными. Портфель компании включает бизнес-гостиницу Wall Street Hotel, Business Hotel Bossfor, городскую мини-гостиницу Bortoli (все – Одесса), гостиничный комплекс "Ричард" (Грибовка), др.

Общий номерной фонд сети по состоянию на июль 2020 года составляет более 1,5 тыс. номеров в разных формах сотрудничества.

Ribas Hotels Group предоставляет услуги комплексного управления, эксклюзивного бронирования, франчайзинга, проектирования.

ООО "Рибас Хотелс Групп" создано в 2017 году. Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, руководителем и владельцем 100%-ной доли в уставном капитале компании является Артур Лупашко.