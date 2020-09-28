Экономика

11:32 28.09.2020

Акционер украинского Альфа-Банка осуществил 5 новых выпусков евробондов на $122,5 млн

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Акционер украинского Альфа-Банка осуществил 5 новых выпусков евробондов на $122,5 млн

Компания ABH Ukraine Limited, владелец 42,4% акций Альфа-Банка (Киев), 22 сентября осуществила пять новых выпусков еврооблигаций суммарно на $122,5 млн с ежеквартальной выплатой купонов.

Согласно сообщению банка в понедельник, компания успешно разместила два выпуска в виде нот участия в кредите (loan participation notes), в том числе первый – на $50 млн с погашением 15 октября 2024 года (ISIN XS2228241175) под 9,5% годовых, второй – также на $50 млн с погашением 15 июля 2023 года (ISIN XS2228240367) под 5,5% годовых.

Кроме того, ABH Ukraine Limited осуществила три выпуска в виде кредитных нот (credit linked notes): на $4,5 млн (ISIN XS2237331587) и два на $9 млн (ISIN XS2237331660, XS2237331314) с общей датой погашения 15 января 2023 года по ставке 8,75% годовых.

Отмечается, что еврооблигации были выпущены в соответствии с правилами, указанными в положении "S" Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Выпуски LPN имеют листинг на Франкфуртской фондовой бирже, уточняется в релизе.

Банк напомнил, что по состоянию на 28 сентября 16 выпусков ABH Ukraine Limited обращаются, среди которых 13 – в долларах США, три – в евро. Кроме того, семь выпусков были погашены.

По данным Нацбанка Украины, на 25 июня 2020 года крупнейшими акционерами Альфа-Банка опосредованно (через ABH Ukraine Limited) являлись Михаил Фридман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев (16,3239%), Петр Авен (12,4018%) и UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%).

Согласно данным НБУ, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов (101,379 млрд грн) Альфа-Банк занимал 6-е место среди 75 действовавших банков.

Теги: #еврооблигации #альфа_банк
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