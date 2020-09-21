Экономика

19:51 21.09.2020

"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита в октябре – "Нафтогаз"

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"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита в октябре – "Нафтогаз"

ПАО "Газпром" (РФ) заказал дополнительные мощности для транспортировки природного газа через украинскую ГТС в Европу в октябре, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в понедельник вечером.

Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября. По итогам торгов "Нафтогазу" распределены мощности на входе и на выходе из ГТС Украины, которые будут использованы для обеспечения дополнительных объемов транзита Газпрома.

"Такие мощности Газпром оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как Нафтогазу, так и Оператору ГТС Украины. Услуги будут оплачены Газпромом дополнительно к основному транзитному договору", - отмечают в НАК.

"Способность украинской ГТС позволяет удовлетворить спрос как Газпрома, так и других пользователей, в части услуг по транспортировке значительных объемов газа. Украина как надежное государство-транспортер и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа для европейских потребителей", – отметил первый замглавы НАК Сергей Перелома.

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" истек утром 1 января 2020 года. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины", а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит должен составить по 40 млрд куб. м. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Стороны не озвучивают прописанную в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом" тарифную ставку по причине конфиденциальности, но согласно неофициально обнародованному в сети интернет соглашению между НАК и "Газпромом", стоимость услуги рассчитана по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

В случае, если "Газпром" пожелает транспортировать свыше закрепленных в контракте гарантированных суточных объемов, он подаст заявку "Нафтогазу", и тот дополнительно купит квартальные, месячные или суточные мощности, но с повышающими коэффициентами, которые утверждены украинским регулятором НКРЭКУ. Такие же повышающие коэффициенты зеркально будут выставлены "Газпрому".

Глава ОГТСУ Сергей Макогон в июле прогнозировал, что транзит российского природного через территорию страны в 2020 году составит 52-55 млрд куб. м при забронированных 65 млрд куб. м.

Транзит природного газа через ГТС Украины в январе-августе 2020 года составил 34,8 млрд куб. м, что на 42% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (59,6 млрд куб. м). Несмотря на значительное снижение транзита по сравнению с прошлым годом, "Газпром" полностью оплачивает забронированные транзитные мощности.

Теги: #нафтогаз #газпром #заказ
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