"ArcelorMittal Кривой Рог" намерен построить новый газопровод от ГПС ЮГОКа в цех предприятия

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" планирует осуществить строительство нового газопровода природного газа от газо-повышающей станции Южного горно-обогатительного комбината (ЮГОК) к своему огнеупорно-известковому цеху.

В соответствии с материалами, имеющимися в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", существующий газопровод после строительства нового будет отключен и демонтирован в связи с его износом.

Кроме того, предприятие намерено построить перемычку доменного газа диаметром 3020 мм от коллектора доменной печи (ДП) №9 к новому коллектору ДП доменного цеха с подключением котлов ТЭЦ-1 парогазового цеха. При этом планируется обеспечить использование очищенного доменного газа для отопления котлов ТЭЦ-1 с расходом 300 тыс. куб. м/час. В результате реализации проекта ожидается уменьшения расхода пара и снижение ее использования.

В компании поясняют, что строительство новых газопроводов и перемычек взамен существующих требуется для улучшения эффективности газоснабжения технологических процессов металлургического производства.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".