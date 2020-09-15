Минфин отчитался об использовании 22,9 млрд грн из 66 млрд грн Фонда COVID-19

Кассовые расходы Фонда по борьбе с COVID-19 составили 35% его общего бюджета - 22,9 млрд грн из 66 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства финансов во вторник.

"По состоянию на 11 сентября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 22,9 млрд грн из 66 млрд грн. Это 35% от общей суммы", - указано в сообщении.

Согласно обнародованной Минфином информации, на здравоохранение из Фонда потрачено 2,3 млрд грн (или 14,2%) из 16,3 млрд грн выделенных, на соцзащиту - 9,1 млрд грн (86%) из 10,6 млрд грн, на обеспечение правопорядка - 2,4 млрд грн (95%) из 2,5 млрд грн, на строительство и ремонт дорог – 9,1 млрд грн (26%) из 35 млрд грн.

Кроме того, на возврат средств за пробное ВНО (внешнее независимое оценивание) были потрачены все выделенные 52,5 млн грн.

Отмечается, что деньги (524,2 млн грн), выделенные на восстановление расходов, которые были сокращены ранее при создании Фонда, еще не были использованы, как и средства, выделенные на сферу культуры (1 млрд грн).

Согласно сообщению, на помощь детям-предпринимателей (ФЛП) по упрощенной системе налогообложения выделено 1,1 млрд грн, из которых использовано 810,3 млн грн (73,2%), а на доплаты работникам по ликвидации COVID-19 – 8,6 млрд грн, тогда как использовано 2,5 млрд грн (29%).

Помимо этого, на меры по предотвращению вспышек COVID-19 использовано 11,3 млрд грн из предусмотренных 46,1 млрд грн (24,5%), а на соцподдержку – 8,2 из 9,4 млрд грн (87,2%).