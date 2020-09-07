Член Совета НБУ раскритиковал отсутствие резервов у ПриватБанка под процедуру bail-in

ПриватБанк (Киев) должен был сформировать резервы под риски в ходе конвертации средств экс-владельцев и связанных с ними лиц на акции банка (bail-in), которые были позже выкуплены государством за 1 грн, полагает член Совета Национального банка Украины (НБУ) Виталий Шапран.

"Банк должен был зарезервировать этот риск (оспаривание попадания под bail-in – ИФ). Вообще не понимаю, почему весь риск по bail-in не был зарезервирован по портфельному принципу", – написал он в Fаcebook в понедельник, комментируя решение Печерского райсуда Киева о выплате ПриватБанком компаниям братьев Суркисов порядка $350 млн.

По мнению Шапрана, если факт того, что Суркисы "помогли" довести банк до неплатежеспособного состояния, доказан, то по всем существующим практикам они попадают под bail-in. В то же время если этот факт не доказан, то под bail-in они не подпадают и банку следовало бы создать резервы под этот риск.

Член Совета НБУ добавил, что отдельные комментарии со стороны ПриватБанка заслуживают негативной оценки, поскольку, по его мнению, "выплескивать дело на публику в форме крика "все пропало" является признаком пренебрежения интересами вкладчиков.

"Надеюсь, менеджмент банка понимает: в этом деле интересы вкладчиков прежде всего, на втором месте - интересы государства как акционера, и только затем -возможности выпустить пар через азарт от проигранного дела", – написал Шапран.

"Дело Суркисов не должно интересовать вкладчиков банка - это дело между государством Украина и экс-акционерами банка и связанными с ними лицами или кандидатами на это звание", – сказал он.