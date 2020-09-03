Экономика

17:00 03.09.2020

"Центрэнерго" вновь призвало Кабмин и Минэнерго поспособствовать привлечению кредитов госбанков

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"Центрэнерго" вновь призвало Кабмин и Минэнерго поспособствовать привлечению кредитов госбанков

ПАО "Центрэнерго" вновь призвало Кабинет министров Украины и Министерство энергетики поспособствовать в привлечении компанией кредитного финансирования госбанков.

В пресс-службе компании отмечают, что "Центрэнерго" в очередной раз откликнулось на просьбу профильного министерства поддержать государственные шахты и перечислило ЧАО "Шахта "Надежда", 100% которой принадлежит Минэнерго, авансовый платеж в размере 5 млн грн для выплаты долгов по зарплате.

При этом "Надежда" в августе не отгружала в адрес генкомпании добываемый уголь, несмотря на заключенный в июле договор, который позволил шахте выйти из простоя.

"По состоянию на август расчеты "Центрэнерго" с шахтой "Надежда" составляют 100%, в то же время отгрузок угля с этого добывающего предприятия в августе не произошло вообще. Несмотря на это шахтеры вышли на новый протест и вновь заявили о многомиллионных долгах, что свидетельствует об отсутствии каких-либо сдвигов в системном решении проблемы", - подчеркнули в генкомпании.

"Центрэнерго" напоминает, что еще в июне компания обратилась к государственным банкам с просьбой о кредитах на сумму 1,3 млрд грн, параллельно попросив профильное министерство о соответствующей поддержке.

"Ни одно из прошений государственной генкомпании к Минэнерго и правительству о предоставлении кредитной линии в государственных банках на закупку угля у госшахт, об изменении правил рынка электроэнергии без преференции частным компаниям, об установлении экономически обоснованных коэффициентов за балансировку энергосистемы - услышаны не были", - резюмируется в сообщении.

Как сообщалось, "Центрэнерго" в январе-июне 2020 года снизила чистый убыток в 2,4 раза (на 703,657 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 493,126 млн грн.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 78,3% акций общества.

Теги: #кредиты #центрэнерго #минэнерго #кабмин
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