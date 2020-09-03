Экономика

10:23 03.09.2020

Власти Франции планируют направить 100 млрд евро на перезапуск экономики после пандемии

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Власти Франции планируют направить 100 млрд евро на перезапуск экономики после пандемии

 Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг представит совету министров план развития экономики Франции после кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, объемом 100 млрд евро.

Накануне он заявил в интервью газете Le Figaro, что план не ограничится "перевязкой ран", нанесенных кризисом.

"Речь идет о том, чтобы одновременно немедленно запустить инвестиции и деловую активность для преодоления последствий кризиса и произвести структурные изменения, которые будут оказывать длительное влияние на экономику", - сказал он.

Премьер-министр выделил три приоритетных задачи, на которые будут направлены средства. Около трети финансирования (30 млрд евро) будет выделено на "озеленение" экономики, еще 35 млрд евро - на повышение конкурентоспособности Франции.

"Налоги на производство снизятся на 10 млрд евро в 2021 году и на 10 млрд в 2022 году (. . .). Эта мера крайне важна для защиты нашей промышленности", - сказал Кастекс.

Оставшиеся средства (35 млрд евро) планируется направить на социальные и инфраструктурные проекты. По словам Кастекса, приоритетом является создание рабочих мест для молодежи.

Премьер-министр отметил, что объем предложенного плана почти в четыре раза больше объема поддержки экономики в 2008 году. Кастекс рассчитывает, что он позволит экономике страны вернуться к докризисному уровню в 2022 году.

Теги: #коронавирус #франция #экономика
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