Экономика

10:44 27.08.2020

ГПК "Нафтогаз" увеличит цену продажи газа бытовым потребителям в сентябре на 45%, до 4,7 грн/куб. м

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ГПК "Нафтогаз" увеличит цену продажи газа бытовым потребителям в сентябре на 45%, до 4,7 грн/куб. м

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" увеличит цену на природный газ в рамках реализуемого в сентябре пакета "Месячный" на 45,1% (на 1,46 грн/куб. м) по сравнению с августом – до 4,7 грн/куб. м (здесь и далее - с НДС, без учета доставки).

Кроме того, согласно сообщению на сайте компании, ГПК во второй половине сентября увеличит цену на газ бытовым потребителям в рамках пакета "Годовой". С 1 по 15 сентября цену на 12 месяцев можно будет зафиксировать на предложенном еще в августе уровне - 4,73 грн/куб. м, а с 16 по 30 сентября она возрастет - на 10,8% (на 0,51 грн/куб. м), до 5,24 грн/куб. м.

"Цены на газ во всем мире циклические и зависят от баланса спроса и предложения. Ближе к холодам цена на газ растет, а после окончания отопительного сезона падает. Защитить себя от роста цены можно, например, с помощью тарифа "Годовой" от ГПК "Нафтогаз Украины" или других тарифных предложений", - пояснили в НАК.

Ранее министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало среднюю цену импорта газа в июле, которая составила $124,44 (3 тыс. 150,4 грн) за 1 тыс. куб. м, что на 40,8% выше цены июня-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $88,37 (2 тыс. 357,32 грн).

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно.

Согласно мониторингу энергорегулятора НКРЭКУ, в первом квартале 2020 года около 69% объемов поставки газа населению осуществлялось компаниями группы "РГК", группой "Нафтогаз" – 2%, другими поставщиками – 29%.

Население в январе-марте 2020 года потребило 3,59 млрд куб. м газа, что составило треть от валового объема потребления страной (10,86 млрд куб. м) против 4,2 млрд куб. м (11,39 млрд куб. м) – в первом квартале 2019-го.

ГПК "Нафтогаз" является подразделением одноименной группы. В сферу деятельности ГПК на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #цена
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