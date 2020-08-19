Экономика

12:43 19.08.2020

"Эпицентр К" планирует до конца 2020г открыть пять новых "Керамика Центров"

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"Эпицентр К" планирует до конца 2020г открыть пять новых "Керамика Центров"

ООО "Эпицентр К" (Киев) внедряет новый формат салонов плитки и сантехники в своих торговых центрах в Украине, до конца 2020 года планирует открыть пять новых "Керамика Центров".

Как сообщила пресс-служба компании в среду, компания уже открыла семь магазинов "Керамика Центр" в формате shop-in-shop ("магазин в магазине") на месте бывших салонов плитки и сантехники в реконструированных и недавно построенных ТЦ "Эпицентр".

"Масштабирование нового формата продолжается: в августе в Виннице откроется восьмой салон "Керамика Центр", а до конца года их количество увеличится до 12. В процессе переоборудования торговые площади во Львове, Хмельницком и Кропивницком", - указано в пресс-релизе.

Отмечается, что около 80% плитки и сантехники "Керамика Центр" составляют европейские бренды, импортируемые компанией "Эпицентр К", и собственные торговые марки, есть также керамическая плитка украинского производства.

"Покупателю иногда сложно представить целостную картину будущего интерьера по единому образцу, поэтому экспозиции в "Керамика Центре" представляем практически так же, как на международных выставках. Например, мозаику и плитку большого размера (60х60, 60х120, 1200х2400), популярность которой в последнее время стремительно растет, выклеиваем в массе и демонстрируем на большей площади", - цитируется в сообщении руководитель департамента "Керамическая плитка" Юлия Корсун.

Теги: #эпицентр #керамика
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