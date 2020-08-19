МАУ с момента возобновления полетов в июне перевезла 113,3 тыс. пассажиров и 390,2 тонн грузов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") с момента возобновления полетов в середине июня до середины августа перевезла 113,345 тыс. пассажиров и 390,185 тонн грузов

"Начиная с середины июня и до середины августа мы выполнили около 1238 регулярных и чартерных рейсов, из которых 86% отправилось по расписанию", - написал президент авиакомпании Евгений Дыхне в Facebook.

Он также напомнил, что за первое полугодие компания "МАУ" перевезла около одного миллиона пассажиров, в то время как в прошлом году эта отметка достигала около четырех миллионов.

"Это означает, что авиации приходится начинать почти с нуля, и только один интерес и устойчивость сотрудников стоят искреннего уважения", - заявил Дыхне.

Он также подчеркнул, что у компании есть ряд планов на осень, и отметил, что ожидает только роста результатов работы компании.

Как сообщалось, ранее "МАУ" сократила августовское расписание рейсов из-за продления Евросоюзом запрета на свободное пересечение границы Шенгенской зоны для граждан Украины.