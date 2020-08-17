ЕБА призывает Украину предпринять немедленные меры для недопущения повышения таможенных сборов Турцией на кондитерскую продукцию

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) призвала ответственные органы предпринять незамедлительные меры, чтобы не допустить повышения Турцией таможенных сборов на украинскую кондитерскую продукцию.

"20 августа вступает в силу указ президента Турции, которым вводится дополнительный таможенный сбор для 115 товаров, в том числе для кондитерской продукции. Согласно ему, с кондитерской продукции, импортируемой в Турцию, будет взиматься дополнительная пошлина в размере от 15% до 20%, за исключением продукции из ЕС и стран, с которыми у Турции подписаны Соглашения о свободной торговле", - указала ЕБА в релизе в понедельник.

Так, для украинского сахаристой и шоколадной кондитерской продукции дополнительная пошлина составит 20%, для мучной - 15%, отметила ЕБА.

"В связи с этим, ЕБА призывает ответственные органы Украины принять немедленные меры для недопущения поднятия таможенных пошлин Турецкой Республикой на украинскую кондитерскую продукцию", - призвала ассоциация.

Как указала ЕБА, доступ к рынку Турции для украинских производителей кондитерской продукции и без того значительно затруднен в связи с применением Турцией высоких ставок ввозной пошлины и дополнительного тарифа на сельскохозяйственную составляющую (всего сборы составляют около 35-45% для кондитерских изделий).

Ассоциация подчеркнула, что внедрение дополнительных пошлин турецкой стороной сделает экономически нецелесообразным и фактически полностью заблокирует Украинский кондитерский экспорт в Турцию.

"При этом на украинский рынок турецкая продукция попадает на значительно лучших условиях. Уровень ставок ввозной пошлины для импортных турецких кондитерских изделий составляет от 5% до 15%. Поэтому решение турецких властей повысить таможенные ставки значительно ухудшает и без того неравные для Украины условия доступа на турецкий рынок и создает неконкурентную среду для украинских производителей", - отметили эксперты ассоциации.