Экономика

10:15 03.08.2020

АМПУ объявила конкурс на поднятие затонувшего танкера Delfi

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АМПУ объявила конкурс на поднятие затонувшего танкера Delfi

ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) объявило конкурс на подъем затонувшего на одесском пляже танкера Delfi.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook в минувшее воскресенье, заявки принимаются ориентировочно до 5 августа.

"ГП "АМПУ" уже анонсировало прозрачную закупку услуг по подъему и удалению танкера Delfi в кратчайшие сроки. Объявлен конкурс с четкими требованиями к подрядчикам. В частности, документально подтвержден опыт выполнения подобных операций. Также участники должны предоставить план выполнения работ", - написал он.

Министр также напомнил, что все три попытки подрядчика, нанятого судовладельцем, поднять танкер были безуспешными. Одна из причин - недостаточная материально-техническая база.

Как сообщалось, в Государственной экологической инспекции (ГЭИ) оценили нанесенный танкером Delfi степень ущерба в размере $20 тыс.

В понедельник, 27 июля, процесс ликвидации танкера Delfi перешел к государству, а экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала ситуацию как чрезвычайную, местного уровня.

Танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе в ноябре 2019 – судно сорвало с якоря. В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта.

1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор. 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна Delfi (ч.1 ст.237 УК Украины).

4 июля во время рабочей поездки в Одесскую область президент Зеленский ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Глава государства подчеркнул, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере. Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

"20 июля - это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. 20 июля не будет (результата – ИФ) - этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность", - сказал тогда президент.

21 июля АМПУ потребовала от судовладельца танкера Delfi передать ему право эвакуировать аварийный танкер.

Теги: #танкер #ампу #одеса #конкурс #мининфраструктуры
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