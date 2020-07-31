Экономика

19:26 31.07.2020

Чистая продажа НБУ валюты на межбанке в июле составила $198,9 млн

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Чистая продажа НБУ валюты на межбанке в июле составила $198,9 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 30 июня по 31 июля купил на межбанковском валютном рынке $299,8 млн и продал $498,7 млн, тогда как в июне регулятор приобрел $985,2 млн.

Согласно данным, обнародованным на сайте центробанка в пятницу, в июле Нацбанк провел все интервенции на межбанке по единому курсу.

Указывается, что в период с 30 июня по 3 июля центробанк купил на межбанке $169,8 млн и продал $150,9 млн, с 6 по 10 июля – купил $92 млн, с 20 по 24 июля – продал $347,8 млн и в последнюю неделю месяца – купил $38 млн.

Кроме того, в период с 13 по 17 июля регулятор отказался от интервенций на межбанке впервые с сентября 2018 года.

По данным НБУ, в целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,015 млрд, а продал $3,292 млрд. В том числе марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, тогда как в апреле купил $723,3 млн, продал – $44,5 млн, а в мае купил $660,6 млн.

Теги: #нбу #валюта
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