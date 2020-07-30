Экономика

11:25 30.07.2020

Rixos Hotels рассчитывает в 2020 г принять 25 тыс. украинцев в Египте

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Rixos Hotels рассчитывает в 2020 г принять 25 тыс. украинцев в Египте

Турецкий гостиничный оператор Rixos Hotels ожидает по итогам всего 2020 года принять около 25 тыс. туристов из Украины в своих двух египетских гостиницах - Rixos Premium Seagate и Rixos Sharm El Sheikh (обе - Шарм-эль-Шейх), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" управляющий директор гостиницами Rixos в Египте Эркан Йилдирим.

"В 2019 году Rixos принял 50 тыс. украинских туристов в Египте. В этом году ожидаем в целом достигнуть показателя в 25 тыс. украинских гостей. Ежегодный прирост доли отдыхающих у нас украинцев составляет более 50%", - отметил он.

Номерной фонд гостиницы Rixos Premium Seagate составляет около 1 тыс. номеров, а Rixos Sharm El Sheikh – 660 номеров.

В целом, по данным Йилдирима, за год гостиницы Rixos принимают 75 тыс. гостей, таким образом доля украинцев составляет около 30%, что является самым большим показателем среди всех отдыхающих. На втором месте – Германия, далее Бельгия, Нидерланды, Великобритания.

"Мы ежедневно отслеживаем количество новых броней, которые к нам поступают, ожидаем нормализации ситуации с сентября-октября. Рассчитываем на 60-70% заполняемости гостиниц в октябре", - добавил он.

Как рассказали в гостинице Rixos Premium Seagate, в связи с адаптацией сети Rixos к новым реалиям, связанным с угорозой распостранения covid-19, отельный сервис стал более индивидуален. В частности, гостиничный оператор разработал и внедрил приложение Robs, в котором все гости отеля имеют возможность бесплатно заказать любую услугу, попросить сменить полотенца в номере, или заказать автомобиль, и оперативно ее получить.

Так как загрузка гостиницы не может превышать 50%, в связи с правительственными требованиями, обслужить такое количество гостей с помощью программы персоналу не составляет трудностей.

Как отметили в гостинице, гостей не обязывают носить маски на территории, однако их можно получить на всей территории бесплатно, а также санитайзеры и перчатки.

При заселении багаж попадает в гостиницу только после того, как пройдет обработку, а сам гость проходит температурный скрининг. Специальные термокамеры размещены на входах в гостиницу и в главный ресторан, они одновременно могут определить температуру тела 16 человек.

Согласно правилам, после выселения туристов из номера после его обработки должно пройти еще 12 часов до заселения следующих гостей.

Уборка номеров проходит ежедневно, но, если туристы не хотят, чтобы уборщик заходил в номер, внедрена альтернативная опция – гости получают санитарный пакет и все, что можно заменить (полотенце, халаты), меняют на новое.

В соответствии с требованиями правительства, запрещены детские клубы в помещениях, но в гостинице продолжает работу детская анимация на свежем воздухе, детские шоу, кемпинг возле моря. Спа-центры также пока закрыты, однако разрешены фитнес-клубы, в том числе фитнес-центр под открытом небом.

В компании Coral Travel подчеркивают, что после вхождения Египта в "зеленую зону" туристы больше не обязаны проходить 14-ти дневную изоляцию по возвращении с отдыха. 

Теги: #египет #rixos #украинцы #туристы
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