Экономика

22:54 27.07.2020

Украина и Польша договорились о развитии трехстороннего меморандума о сотрудничестве в сфере энергетики

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Украина и Польша договорились о развитии трехстороннего меморандума о сотрудничестве в сфере энергетики

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время двухдневного рабочего визита в Варшаву (Польша) и его польский коллега Яцек Чапутович обсудили взаимодействие в сфере энергетики и роль обеих стран в обеспечении энергетической безопасности Европы, сообщила пресс-служба МИД.

"Стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы. Они согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули, что российский проект Северный поток-2 несет угрозу энергетической безопасности всей Европы и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализацию.

Кроме того, Кулеба поднял вопрос о допуске украинцев в Польшу в условиях карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19, призвав польскую сторону рассмотреть возможность смягчения условий их въезда с учетом руководящих принципов Еврокомиссии.

По его словам, необходимо найти баланс между соблюдением мер безопасности с одной и с другой стороны, минимизацией ущерба, который карантин наносит человеческим контактам, развития торговли и экономики двух стран.

В свою очередь, Чапутович сообщил, что этот запрос украинской стороны будет рассмотрен.

Также министры договорились, что необходимо провести до конца 2020 года межправительственную украинско-польскую комиссию по вопросам экономического сотрудничества для стимуляции роста торговли и инвестиций между Украиной и Польшей и поддержки экономик двух стран, в том числе, против последствий пандемии COVID-19.

Теги: #сша #меморандум #польша #украина
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