Пострадавшим от паводков в Ивано-Франковской области выплатили 50 млн грн материальной помощи

В Ивано-Франковской области продолжаются работы по ликвидации последствий паводков, которые 22-24 июня нанесли ущерб жителям региона, пострадавшим от стихии уже выплатили 50 млн грн материальной помощи, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"Для ликвидации последствий стихии из резервного фонда Государственного бюджета для области было выделено 480 млн грн. Первоначально мы направили эти средства на выплату материальной помощи пострадавшим от стихии. В частности, сегодня людям выплачено свыше 50 млн грн", - отметил глава обладминистрации Виталий Федорив.

Отмечается, что на сегодняшний день без газоснабжения остаются 1807 абонентов в 16 населенных пунктах. В то же время продолжаются работы по обеспечению транспортного сообщения, восстановлению дорог, мостов, берегоукреплений. По предварительным подсчетам, в области были повреждены и разрушений 1895 объектов коммунальной собственности, для их восстановления необходимо более 2 млрд грн.

Также, по информации ОГА, финансовый ресурс направят на восстановление объектов социальной сферы, мостов и мостовых переходов коммунальной собственности, водохозяйственных объектов и закрепление оползневых участков, восстановление объектов газового хозяйства и автомобильных дорог коммунальной собственности местного значения.