Экономика

14:33 27.07.2020

АМКУ оштрафовал две компании из корпорации "Укрбуд" на 117 млн грн за сговор на конкурсе по строительству объектов на ЧАЭС

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АМКУ оштрафовал две компании из корпорации "Укрбуд" на 117 млн грн за сговор на конкурсе по строительству объектов на ЧАЭС

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "СК "Укрбудмонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж" (оба - Киев), входящие в корпорацию "Укрбуд", за сговор на конкурсе подрядчиков, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и НАЭК "Энергоатом".

По данным АМКУ, компании-нарушители в период 2017-2018 годов участвовали в четырех закупочных процедурах на общую сумму более 1 млрд грн, победив в трех крупнейших, и были отобраны подрядчиками для строительства объектов на ЧАЭС и Централизованного хранилища отработанных ядерных отходов (ЦХОЯТ).

Однако, позже Северное межобластное терротделение АМКУ выяснило факты сговора между компаниями, в частности, обе расположены по одном адресу и использовали один IP-адрес, имеют общих сотрудников, активно связывались между собой во время торгов и действовали синхронно, предоставляли друг другу финансовую помощь. Кроме того, компании связаны хозяйственными отношениями.

Таким образом, комитет вынес решение о наличии сговора на торгах. Так, ООО "БК "Укрбудмонтаж" оштрафовано на 55 млн грн, ЧАО "Укрэнергомонтаж" – на 62 млн грн. Кроме того, обеим компаниям запрещено участвовать в публичных закупках в течение трех лет.

Ранее в 2017 году ООО "СК Укрбудмонтаж" (Киев) выиграло тендер НАЭК "Энергоатом" на строительство ЦХОЯТ по процедуре конкурентного диалога, предложив цену 928,997 млн грн. При этом ЧАО "Укрэнергомонтаж" заключило договор о строительстве железной дороги в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как сообщалось, НАЭК "Энергоатом" рассчитывает на завершение строительно-монтажных работ на площадке строительства ЦХОЯТ к концу сентября 2020 года

Теги: #укрбуд #штраф #амку
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