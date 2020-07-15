Экономика

12:35 15.07.2020

Задержка принятия закона об условиях поддержки зеленой энергетики грозит ростом тарифа "Укрэнерго" на передачу – Буславец

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Задержка принятия закона об условиях поддержки зеленой энергетики грозит ростом тарифа "Укрэнерго" на передачу – Буславец

Врио министра энергетики Ольга Буславец настаивает на необходимости скорейшего принятия законопроекта №3658 об условиях поддержки зеленой энергетики, чтобы в том числе избежать дополнительных затрат на "зеленый" тариф, а также повышения тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.

Согласно сообщению Минэнерго на сайте в среду, обновленный тариф системного оператора на передачу электроэнергии в размере 24 коп/кВт-ч, который вступит в силу с 1 августа 2020 года, уже учитывает нормы законопроекта №3658 относительно снижения "зеленого" тарифа, а также привлечение на льготных условиях кредитных средств международных финансовых институций для погашения задолженности "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель ("ГарПок").

В Минэнерго подчеркнули, что если закон не будет принят вовремя, выгодные условия кредитования ЕБРР станут недоступными и тариф на передачу обоснованно должен вырасти больше чем в два раза.

"Сегодня наше сотрудничество с ЕБРР и другими международными финансовыми институтами предусматривает выгодные условия предоставления кредитов – под 1-2% с возможностью отсрочки оплаты на год. Это приблизительно 9 млрд грн, которыми можно сбалансировать дефициты средств на рынке, не повышая тарифы. Если закон не будет принят, об этих кредитах мы можем вообще забыть", – цитирует пресс-служба Буславец.

При этом врио министра отметила, что в таком случае тариф на передачу будет расти, что негативно отразится на стоимости электроэнергии для промышленности, сферы ЖКХ, а значит стоимости товаров и услуг для населения.

Кроме того, по ее словам, из-за непринятия закона высокие "зеленые" тарифы до сих пор действуют, поэтому долг перед производителями электроэнергии из ВИЭ растет ежедневно.

"Месяц задержки с принятием закона приведет к тому, что потребители уже будут вынуждены переплатить по завышенному "зеленому" тарифу больше 900 млн грн", – заявила Буславец.

В Минэнерго также отметили, что условиями меморандума с инвесторами принятие закона предусматривается к 1 августа, иначе достигнутые договоренности потеряют силу.

В то же время министерство выразило обеспокоенность затягиванием процесса принятия законопроекта.

"Количество поданных народными депутатами правок к законопроекту №3658 измеряется сотнями. Большинство из них разбалансируют документ и нивелируют достигнутые договоренности и профессиональные наработки", – отметила Буславец.

По ее словам, это, в частности, касается инициатив о дополнительном снижении "зеленых" тарифов сверх предусмотренных законопроектом показателей и пролонгации их действия на 2 года.

"Такая пролонгация "зеленого" тарифа увеличивает общую переплату потребителей приблизительно на EUR1 млрд за каждый дополнительный год", – подчеркнула врио министра.

Теги: #законопроект #виэ #буславец #тарифы
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