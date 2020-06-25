Герус предлагает снизить "зеленые тарифы" для ВЭС от 2,5% до 20%, для СЭС – от 2,5% до 60%

Зарегистрированный в Верховной Раде альтернативный правительственному законопроект об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников предусматривает снижение с 1 июля текущего года "зеленого" тарифа (з/т) для ВЭС от 2,5 до 20%, для СЭС – от 2,5% до 60% в зависимости от мощности и времени введения в эксплуатацию.

Согласно тексту законопроекта №3658-1 народного депутата Андрея Геруса (фракция "Слуга народа"), обнародованному на сайте ВР, для ВЭС устанавливается три варианта снижения з/т.

Для ВЭС, введенных в эксплуатацию до конца 2019 года и состоящих из ветроустановок единичной установленной мощностью от 2000 кВт и больше, тарифы должны быть снижены на 7,5%, для введенных в эксплуатацию с 1 января 2020 по 1 января 2022 года – на 2,5%, после 1 января 2022 года – на 20%.

Для объектов солнечной генерации законопроект предусматривает большую вариативность снижения з/т с учетом как сроков введения в эксплуатацию, так и мощности.

Для СЭС мощностью до 1 МВт, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2019 года, тарифы предлагается снизить на 10%, для запущенных с начала текущего года – на 2,5%.

Для СЭС мощностью от 1 МВт до 5 МВт, введенных в эксплуатацию с начала 2020 года до 30 сентября 2020 года – на 2,5%, запущенных с 1 октября 2020 по 30 июня 2021 года – на 20%.

При этом для СЭС мощностью 5 МВт и больше, запущенных с 1 октября 2020 года до 30 июня 2021 года, предусматривается снижение з/т на 30%.

Для всех введенных в эксплуатацию с 1 июля 2021 года СЭС мощностью 1 МВт и больше, снижение тарифов должно составить 60%.

Кроме того, для СЭС, введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015 года, законопроектом предлагается установить предельный з/т тариф (в размере 246 евро/МВт – ИФ), что приведет к снижению тарифов для таких станций на 21%-47% в зависимости от сроков введения объекта в эксплуатацию.

Относительно решения вопроса ответственности за небалансы, согласно законопроекту, такая ответственность для станций ВИЭ мощностью 1 МВт и больше в полной мере вводится с 2022 года, достигнув показателя 50% в 2021 году.

При этом размер допустимой погрешности до конца 2029 года составит для ВЭС – 10%, для СЭС – 5%.

Кроме того, законопроект, в частности, предлагает урегулировать проведение "зеленых" аукционов. Согласно ему, предельный тариф, который может быть предложен участником такого аукциона для объектов солнечной и ветрогенерации, проводимого до 31 декабря 2024 года, не может быть выше 9 евроцентов/кВт, для аукционов, которые проводятся с 1 января 2025 года – не выше 8 евроцентов/кВт.

Согласно законопроекту, ценовые предложения для производителей из других видов возобновляемых источников энергии (кроме энергии солнца, ветра, доменного и коксующегося газов, а также электроэнергии, произведенной микро- мини-, малыми ГЭС) не могут быть выше 12 евроцентов/кВт.

Срок государственной поддержки по результатам "зеленого" аукциона составляет 20 лет.

Как сообщалось, согласно правительственному законопроекту №3658, для СЭС, запущенных с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года, мощностью до 1 МВт, запланированное снижение з/т составляет 10%.

Для ряда объектов, введенных в эксплуатацию после 1 января этого года, предусмотрено снижение з/т на 2,5%. В частности, данное предложение касается СЭС до 1 МВт, ВЭС вне зависимости от их мощности, а также СЭС свыше 1 МВт, запущенных до 31 июля этого года. СЭС мощностью 1 МВт и выше, введенные в эксплуатацию с 1 августа, ожидает снижение тарифа на 60%.

Для всех объектов ВИЭ, запущенных до 1 июля 2015 года, устанавливается предельный "зеленый" тариф на уровне сниженного на 15% тарифа для наземных СЭС с установленной мощностью свыше 10 МВт, которые были введены в эксплуатацию до 31 марта 2013 года.

Финансовая ответственность за небалансы в размере 50% для ВИЭ свыше 1 МВт наступает с 1 января 2021 года, в размере 100% – с 1 января 2022 года. Для ВИЭ мощностью меньше 1 МВт ответственность с 2021 года наступает в объеме 10% и ежегодно, до 2030 года, увеличивается на 10%. До 31 декабря 2029 года допустимая погрешность в прогнозировании составляет 5% для СЭС и 10% для ВЭС.

Ценовое предложение участника "зеленого" аукциона для объектов солнечной и ветрогенерации, проводимого до 31 декабря 2024 года, не может быть выше 9 евроцентов/кВт, для аукционов, которые проводятся с 1 января 2025 года – не выше 8 евроцентов/кВт (для ряда других видов ВИЭ – не выше 12 евроцентов/кВт).