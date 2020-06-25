Экономика

10:21 25.06.2020

УЗ считает решение суда о правопреемстве долгов ДЖД угрозой нацбезопасности и просит власти защитить интересы государства

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УЗ считает решение суда о правопреемстве долгов ДЖД угрозой нацбезопасности и просит власти защитить интересы государства

АО "Укрзализныця" (УЗ) считает, что решение Большой палаты Верховного суда о правопреемстве УЗ по долгам государственных предприятий железнодорожной отрасли, в частности ГП "Донецкая железная дорога", угрожает национальной безопасности и экономике Украины, говорится в сообщении на сайте компании.

УЗ уже обратилась к президенту, премьер-министру, Верховной Раде и другим органам государственной власти с просьбой принять все возможные меры для защиты прав и интересов общества и государства.

По решению Большой палаты Верховного суда УЗ признана правопреемником, в частности, ГП "Донецкая железная дорога" с 21 октября 2015 года.

"Такая позиция суда, по меньшей мере, ставит контрагентов предприятий и учреждений железнодорожного транспорта, в том числе расположенных на временно оккупированной территории и территории проведения антитеррористической операции, правопреемство по обязательствам которых, согласно позиции Верховного суда, наступило в "Укрзализныци", в более выгодные условия в рамках судебных процессов", - считают в компании.

По мнению "УЗ, отныне она будет лишена возможности обоснованно возразить или представить доказательства в опровержение требований таких компаний ввиду отсутствия у общества любых первичных документов, поскольку вся информация и документы с началом антитеррористической операции остались в структурных подразделениях на оккупированных территориях.

"Более того, такое решение Верховного суда фактически означает, что "Укрзализныця" будет обязана погасить все долги ГП ДЖД, не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал", - подчеркивают в компании.

По данным УЗ, сейчас на временно неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей находится более 20 тыс. грузовых вагонов "Укрзализныци", почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

"Особого внимания заслуживает тот факт, что по приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, среди которых предприятия собственности субъектов резидентства Российской Федерации, в частности, "Сбербанк" на сумму 3,5 млрд грн, "ВТБ Банк" на сумму 1,2 млрд грн т.п.", - отмечается в сообщении.

"Укрзализныця" подчеркивает, что такое решение ставит под угрозу финансовое состояние и стабильность функционирования компании, поскольку погашение такой значительной суммы долга без фактического получения активов ГП "ДЖД" может привести к дестабилизации платежной ситуации компании, которая и так является сложной из-за эпидемии COVID-19.

Компания просит президента и органы государственной власти вмешаться в сложившуюся ситуацию и принять все возможные меры для защиты прав и интересов "Укрзализныци" и не допустить несправедливого и незаконного взыскания, в частности путем инициирования соответствующих законодательных изменений.

Как сообщалось, "Донбассэнерго" добилось в Верховном суде повторного рассмотрения иска к УЗ по долгу ДЖД.

В 2014 году была начата процедура реорганизации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины и всех предприятий железнодорожного транспорта в единую структуру — ПАО "Укрзализныця", полностью принадлежащую государству. В декабре 2016 года Верховная Рада внесла изменения в закон "Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", которыми ввела мораторий на взыскание долгов с УЗ по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта в зоне АТО (ООС).

Теги: #укрзализныця #суд #долги
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