Экономика

23:28 15.06.2020

Представители Кабмина встретились с группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" для урегулирования вопроса достроек объектов

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Представители Кабмина встретились с группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" для урегулирования вопроса достроек объектов

-Представители правительства встретились с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" и обсудили пути урегулирования вопроса достройки ею объектов, сообщил сайт правительственного портала.

"Представители правительства сообщили, что Министерство обороны уже разработало проект распоряжения, который позволит приступить к решению вопроса недостроек. Документ находится на стадии согласования в Министерстве финансов, Министерстве развития общин и территорий и Министерстве юстиции", - говорится в сообщении.

Директор Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования секретариата Кабинета министров Наталья Козловская сообщила, что соответствующий проект распоряжения позволит Министерству обороны перезаключить договоры, заключенные с корпорацией "Укрбуд", на ЗАО "ХК Киевгорстрой". Она добавила, что проект будет рассмотрен на заседании правительства в ближайшее время.

Кроме того, со стороны Кабмина на встрече присутствовали первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский, заместитель министра обороны Игорь Халимон.

Теги: #украина #встреча #инвесторы #кабмин
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