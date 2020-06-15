Fitch понизило рейтинг "ДТЭК ВИЭ" с "В" на "В-" из-за неплатежей "ГарПока" и ожидаемого снижения тарифов

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг "ДТЭК ВИЭ" с "В" на "В-" и поместило его на пересмотр для возможного понижения.

"Понижение рейтинга отражает значительное сокращение платежей (примерно на 90%) со стороны "Гарантированного покупателя", принадлежащего государству, за возобновляемую энергию с марта 2020 года, поскольку вся вырабатываемая компанией электроэнергия продается ему в соответствии с утвержденными регулируемыми льготными тарифами ("зелеными" тарифами – ИФ)", – говорится в сообщении агентства.

Оно добавляет, что ухудшение рейтинга также включает в себя предположение о пересмотре "зеленого" тарифа в сторону понижения для ВИЭ на фоне пандемии коронавируса и ухудшения экономики Украины, которая, как ожидает Fitch, сократится на 6,5% в 2020 году, а также снижения ликвидности.

В сообщении указывается, что ответ о возможности понижения рейтинга будет дан после принятия и вступления в силу нового закона, регулирующего "зеленые" тарифы и погашение дебиторской задолженности, а также восстановления платежей "ГарПока".

"Снижение рейтинговых показателей ДТЭК ВИЭ отражает кризис в возобновляемой энергетике Украины. В аналогичных сложных условиях находятся все инвесторы ВИЭ. Сегодня крайне важно стабилизировать ситуацию в отрасли и найти взаимоприемлемые компромиссные решения между государством и инвесторами для выхода из кризиса. Затягивание с решениями ухудшает ситуацию, крайне негативно влияет на инвестиционный климат и может привести к необратимым последствиям", – цитирует пресс-служба ДТЭК генерального директора "ДТЭК ВИЭ" Филиппа Лекебуша.

В ДТЭК подчеркнули, что с марта 2020 года уровень расчетов ГП "Гарантированный покупатель" с производителями зеленой электроэнергии варьируется от 5% до 10%, в результате чего задолженность перед "ДТЭК ВИЭ" на конец мая достигла 1,8 млрд грн без НДС.

"Если ситуация с расчетами не изменится, финансовое состояние компании будет еще более ослаблено, что может привести к дальнейшему снижению рейтинга", – подчеркнули в ДТЭК.

В компании выразили надежду на стабилизацию ситуации и выход отрасли из затяжного кризиса после принятия парламентом изменений в законодательство, регулирующее рынок электроэнергии и в частности, развитие отрасли ВИЭ, утвержденных меморандумом между правительством и рядом профильных ассоциаций.

По мнению Fitch, "ДТЭК ВИЭ" начнет получать задолженность только после октября этого года, и ее погашение придется на 2021-2022 годы, что ухудшит показателя ликвидности компании. Агентство добавляет, что закладывает в свои прогнозы снижение тарифа для СЭС на 20% и для ВЭС на 10%. Если в реальности оно окажется на уровне соответственно 15% и 7,5%, как в заключенном на минувшей неделе меморандуме с правительством, то позитивно повлияет на кредитоспособность в выбранной модели, однако недостаточно для повышения рейтинга, говорится в сообщении.

Агентство также указывает, что "ДТЭК ВИЭ" приостановило строительство 565 МВт ВЭС и 390 МВт СЭС. Согласно новому сценарию Fitch, компания потратит оставшиеся EUR130 млн от "зеленых" облигаций на стройки в 2020-2021 годах (то есть с задержкой около года), увеличив таким образом общую установленную мощность еще на 220 МВт в 2022 году.

Агентство уточняет, что мощности ВЭС "ДТЭК ВИЭ" на конец мая этого года составляли 45% от всех мощностей ВЭС в Украине, СЭС – соответственно 14%. На конец 2019 года компания эксплуатировала ВЭС на 500 МВт и СЭС на 450 МВт, увеличив свой портфель с 210 МВт в конце 2018 года, но она все еще мала по сравнению с большинством аналогичных компаний.

Как сообщалось, в конце ноября прошлого года, Fitch Ratings присвоило "зеленым" еврооблигациям DTEK Renewables Finance B.V. на EUR325 млн приоритетный необеспеченный рейтинг "B" в соответствии с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) компании "B" со стабильным прогнозом.

Кабинет министров 10 июня этого года подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики" с Украинской ветроэнергетической ассоциацией (УВЭА) и Европейско-украинским энергетическим агентством, вместе с тем Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) отказалась подписывать меморандум в нынешнем его виде, предлагает доработать ряд положений.

Среди внесенных в меморандум условий – прекращение после 31 июля 2020 года введения в эксплуатацию новых объектов солнечной генерации в рамках действующей системы поддержки по "зеленому" тарифу. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, далее их поддержка будет определяться на "зеленых" аукционах.

"ДТЭК ВИЭ" – операционная компания, управляющая активами ДТЭК в сфере возобновляемых источников энергии. В ее состав входят действующие Ботиевская ВЭС (200 МВт), Приморская ВЭС-1 (100 МВт), Никопольская СЭС (200 МВт), Трифановская СЭС (10 МВт), предоставляющая сервисы по обслуживанию ветротурбин компания "Винд Тех", а также проекты в стадии реализации – Приморская ВЭС-2 (100 МВт), Орловская ВЭС (100 МВт), Тилигульская ВЭС (565 МВт), Покровская СЭС (200 МВт), Васильковская СЭС (115 МВт) и Павлоградская СЭС (105 МВт).