Экономика

18:36 05.06.2020

Локализация производства современных электровозов в Украине может достигать более 50% - министр инфраструктуры

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Локализация производства современных электровозов в Украине может достигать более 50% - министр инфраструктуры

Сотрудничество с национальными производителями и локализация производства современных электровозов в Украине должна быть максимальной, она может достигать более 50%, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Только что осмотрел рабочие мощности одного из таких предприятий – Запорожского электровозоремонтного завода", - написал он на своем Telegram-канале в пятницу.

Ранее об этих же возможностях в Украине заявлял член правления АО "Укрзализныця" Франтишек Буреш.

Как сообщалось, "Укрзализныця" планирует пересмотреть инвестиционную программу ради поддержки отечественных производителей и заинтересована в углублении локализации производства в стране.

Теги: #электровоз #криклий #мининфраструктуры
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