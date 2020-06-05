Локализация производства современных электровозов в Украине может достигать более 50% - министр инфраструктуры

Сотрудничество с национальными производителями и локализация производства современных электровозов в Украине должна быть максимальной, она может достигать более 50%, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Только что осмотрел рабочие мощности одного из таких предприятий – Запорожского электровозоремонтного завода", - написал он на своем Telegram-канале в пятницу.

Ранее об этих же возможностях в Украине заявлял член правления АО "Укрзализныця" Франтишек Буреш.

Как сообщалось, "Укрзализныця" планирует пересмотреть инвестиционную программу ради поддержки отечественных производителей и заинтересована в углублении локализации производства в стране.