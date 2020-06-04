Экономика

11:43 04.06.2020

"Нафтогаз" примет участие в конкурсе по отбору поставщика последней надежды на газовом рынке для населения

2 мин читать
"Нафтогаз" примет участие в конкурсе по отбору поставщика последней надежды на газовом рынке для населения

"Нафтогаз Украины" примет участие в конкурсе по отбору поставщика последней надежды (ППН или ПОН – постачальник останньої надії) на газовом рынке для населения, сообщил глава ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

"Мы как группа "Нафтогаз" тоже будем участвовать в конкурсе. Мы хотим стать поставщиком последней надежды, у нас для этого есть все необходимые ресурсы. Это не тот "сладкий пирог", за который хочется драться, но мы как государственная компания понимаем, что работа нового рынка будет очень сильно зависеть от ПОН, поэтому и готовы им быть", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, отбор ПОН является обязательным условием для открытия розничного рынка. Принципы его работы должны быть утверждены НКРЭКУ, а проведение открытого конкурса должно обеспечить министерство энергетики.

"Поясню важность этого элемента рынка. Никто не должен остаться без газа. В настоящее время в рамках ПСО газсбыты не имеют права отказать человеку в поставке газа. При переходе к рынку поставщики могут не захотеть работать с клиентом, который не оплачивает счета или делает это не регулярно. Или клиент хочет уйти от сбыта, но еще не решил к кому. Но даже такой клиент не должен остаться без газа, поэтому и появляется ПОН. На 60 дней он принимает любого клиента. За этот период потребитель имеет возможность найти поставщика, который будет поставлять ему газ", - отметил топ-менеджер "Нафтогаза".

Рабинович считает, что роль ПОН смогут взять на себя либо государственная компания, либо большие частные игроки.

"Роль ПОН – достаточно непростая, этому участнику рынка необходимо будет быстро найти данные клиента, который к нему придет (напомню, что эти данные сейчас есть только у текущего поставщика клиента), выставить счет, а через 60 дней добиться оплаты по этому счету. Соответственно, ПОН должен иметь необходимый ресурс – и газ, и средства. Плюс он должен быть достаточно развитой компанией, чтобы быстро работать и с клиентом, и с операторами, и вести претензионно-исковую работу", - пояснил он.

Как сообщалось, открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано с 1 мая 2020 года, но в связи с введением карантина из-за распространения вируса COVID-19 сроки были перенесены на два месяца – с 1 июля.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #рабинович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:01 04.06.2020
Переход к другому поставщику должен происходить в пару кликов - глава газопоставляющей компании группы "Нафтогаз"

Переход к другому поставщику должен происходить в пару кликов - глава газопоставляющей компании группы "Нафтогаз"

11:29 04.06.2020
Нафтогаз планирует занять 20%-ную долю на рынке поставок газа населению, ожидает приход международных компаний

Нафтогаз планирует занять 20%-ную долю на рынке поставок газа населению, ожидает приход международных компаний

11:10 04.06.2020
"Нафтогаз" договорился с Ощадбанком и ПриватБанком о заключении договоров с населением на поставку газа

"Нафтогаз" договорился с Ощадбанком и ПриватБанком о заключении договоров с населением на поставку газа

10:49 04.06.2020
"Нафтогаз" рассчитывает на упрощение регулятором в ближайшее время процедуры по смене поставщика газа населением

"Нафтогаз" рассчитывает на упрощение регулятором в ближайшее время процедуры по смене поставщика газа населением

23:09 28.05.2020
"Нафтогаз" от лица правления заявляет о несоответствии стандартам коруправления конкурса на CEO "Укрнафты"

"Нафтогаз" от лица правления заявляет о несоответствии стандартам коруправления конкурса на CEO "Укрнафты"

15:56 27.05.2020
Кабмин одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину

Кабмин одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину

13:55 27.05.2020
Глава набсовета "Укрнафты" Витренко вынес вопрос отмены конкурса на CEO "Укрнафты" на рассмотрения главы правления "Нафтогаза"

Глава набсовета "Укрнафты" Витренко вынес вопрос отмены конкурса на CEO "Укрнафты" на рассмотрения главы правления "Нафтогаза"

16:04 25.05.2020
Либерализация рынка газа для населения поставит в центре клиента вместо поставщика – топ-менеджер "Нафтогаза"

Либерализация рынка газа для населения поставит в центре клиента вместо поставщика – топ-менеджер "Нафтогаза"

12:20 25.05.2020
"Нафтогаз" в июне снизит цену на газ для промышленности на 20%

"Нафтогаз" в июне снизит цену на газ для промышленности на 20%

19:10 22.05.2020
В Украине цена газа для населения и тепловиков в мае снизится еще на 21,4%

В Украине цена газа для населения и тепловиков в мае снизится еще на 21,4%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" договорился с Ощадбанком и ПриватБанком о заключении договоров с населением на поставку газа

ЕИБ выделит EUR300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий в Украине

Зеленский изъявил готовность защищать договоры длительной аренды с/х земель агрокомпаний

Рада приняла закон о присоединении Украины к протоколу о е-накладной при грузоперевозках

Заседание МВФ по утверждению новой программы stand-by ожидается до 10 июня

ПОСЛЕДНЕЕ

Германия приняла новый пакет мер поддержки экономики, увеличила объем стимулирующих мер до 1,3 трлн евро

Эстония увеличивает эмиссию бондов с 1 млрд до 1,5 млрд евро из-за высокого интереса инвесторов

Правительство Украины приняло постановление об упрощении международной торговли зерновыми

Производители аккумуляторов просят президента страны содействовать легализации закупок вторсырья

Представители легпрома просят у государства поддержки в лоббировании Украины на зарубежных выставках

ЕИБ выделит EUR300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий в Украине

НКЦБФР согласовала приобретение Freedom Holding существенной доли "Украинская биржа"

Нефть дешевеет, несмотря на снижение запасов в США, Brent - $39,19 за баррель

МАУ с 5 июня возобновляет регулярное авиасообщение Киев-Одесса

Небанковский финрынок Украины в I кв.-2020 увеличил капитализацию на 16%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА