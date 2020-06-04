"Нафтогаз" примет участие в конкурсе по отбору поставщика последней надежды на газовом рынке для населения

"Нафтогаз Украины" примет участие в конкурсе по отбору поставщика последней надежды (ППН или ПОН – постачальник останньої надії) на газовом рынке для населения, сообщил глава ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

"Мы как группа "Нафтогаз" тоже будем участвовать в конкурсе. Мы хотим стать поставщиком последней надежды, у нас для этого есть все необходимые ресурсы. Это не тот "сладкий пирог", за который хочется драться, но мы как государственная компания понимаем, что работа нового рынка будет очень сильно зависеть от ПОН, поэтому и готовы им быть", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, отбор ПОН является обязательным условием для открытия розничного рынка. Принципы его работы должны быть утверждены НКРЭКУ, а проведение открытого конкурса должно обеспечить министерство энергетики.

"Поясню важность этого элемента рынка. Никто не должен остаться без газа. В настоящее время в рамках ПСО газсбыты не имеют права отказать человеку в поставке газа. При переходе к рынку поставщики могут не захотеть работать с клиентом, который не оплачивает счета или делает это не регулярно. Или клиент хочет уйти от сбыта, но еще не решил к кому. Но даже такой клиент не должен остаться без газа, поэтому и появляется ПОН. На 60 дней он принимает любого клиента. За этот период потребитель имеет возможность найти поставщика, который будет поставлять ему газ", - отметил топ-менеджер "Нафтогаза".

Рабинович считает, что роль ПОН смогут взять на себя либо государственная компания, либо большие частные игроки.

"Роль ПОН – достаточно непростая, этому участнику рынка необходимо будет быстро найти данные клиента, который к нему придет (напомню, что эти данные сейчас есть только у текущего поставщика клиента), выставить счет, а через 60 дней добиться оплаты по этому счету. Соответственно, ПОН должен иметь необходимый ресурс – и газ, и средства. Плюс он должен быть достаточно развитой компанией, чтобы быстро работать и с клиентом, и с операторами, и вести претензионно-исковую работу", - пояснил он.

Как сообщалось, открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано с 1 мая 2020 года, но в связи с введением карантина из-за распространения вируса COVID-19 сроки были перенесены на два месяца – с 1 июля.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.