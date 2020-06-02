Экономика

14:24 02.06.2020

McDonald's в 2020г откроет 5 ресторанов в Украине, в 2021г ускорит динамику развития сети

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McDonald's в 2020г откроет 5 ресторанов в Украине, в 2021г ускорит динамику развития сети

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Киев), развивающее в Украине американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, отсрочил запланированные реконструкции ресторанов из-за карантина, сконцентрировался на открытии новых ресторанов в Украине.

"Мы отсрочили реконструкции ресторанов, а направили наши усилия на то, чтобы открыть больше новых ресторанов. Мы не уменьшали количество открытий, мы меняем приоритизацию в соответствии с ситуацией, которая сегодня происходит", - сообщила генеральный директор McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова в ходе онлайн-пресс-конференции во вторник.

По ее словам, в прошлом году McDonald' открыл 5 ресторанов в Украине, и в этом году запланировал сохранить темпы новых открытий – добавить еще пять новых заведений к сети.

"На следующий год у нас очень амбициозные планы: открыть точно не меньше, чем в предыдущие годы. В 2019 году мы инвестировали в Украину более 500 млн грн и продолжаем инвестировать не меньше в текущем. А в следующем будем увеличивать инвестиции в Украину (…) - есть желание штаб-квартиры компании инвестировать в расширение сети в Украине, поэтому мы очень открыты, ищем лучшие локации и партнеров", - отметила Бадритдинова.

При этом она добавила: у McDonald' в настоящее время есть уверенность в том, что в Украине есть где открывать рестораны. В фокусе – крупные города Украины, но компанией рассматриваются различные локации, уточнила гендиректор.

По ее данным, в 2019 году сеть ресторанов "МакДональдз" обслужила 110 млн посетителей, в результате увеличив свою долю на рынке заведений питания вне дома на 2%, до 14%.

По словам директора по маркетингу Ольги Васильевой, за период карантина заказы через сервис доставки в "МакДональдз" вырос на 65%, а по сравнению с прошлым годом – втрое.

"Бизнес "МакДональдз" рос в последнее время. Сейчас же мы используем сценарное планирование. В частности, у нас их три: оптимистический, базовый и пессимистический. Мы пытаемся работать по базовому. Сейчас сложно говорить о том, как закончится этот год… Но даже если мы завершим его с отрицательными финансовыми показателями, это не остановит нашу веру в рынок и инвестиции в следующие годы", - подчеркнула в свою очередь Бадритдинова.

Она пояснила, что в настоящее время сценарии развития компании зависят от того, как будет происходить возобновление базы посетителей "МакДональдз" в разных каналах обслуживания: на доставке, на "МакДрайве" ресторана, внутри ресторана, в ТРЦ, др.

По ее словам, за период карантина компания выплатила своим работникам около 50 млн грн за простой.

"Мы продолжаем инвестировать в наши команды, так как важно, чтобы было с кем выходить из кризиса. Чем сильнее команда, тем быстрее можно выйти из кризиса, не теряя время на внутреннюю эффективность", - подытожила она.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве.

Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд."

Сеть ресторанов McDonald's в Украине насчитывает 93 ресторана в 20 городах.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания).

Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на май-2020 составляет 901,801 млн грн.

Теги: #mcdonalds #ресторан
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