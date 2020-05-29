Промышленникам необходимо профильное министерство с сильным руководителем - машиностроители

Украине необходимо создание отдельной профильной структуры по развитию промышленности, но с реальными полномочиями и сильным руководителем-промышленником, готовым вести диалог с бизнесом и проводить мероприятия по улучшению ситуации, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" украинские машиностроители.

"Можно назвать как угодно – Министерство промполитики, или промышленного развития и инноваций, промышленности и гособоронзаказа – главное, чтобы в названии была промышленность. Наиболее предпочтительный вариант – отдельный вице-премьер, но он же министр промполитики, например. То есть чтобы это не был просто вице-премьер без аппарата, который пальцем показывает, что делать остальным министерствам", - считает глава наблюдательного совета Крюковского вагонзавода Владимир Приходько.

При этом, в первую очередь, считает Приходько, необходимо назначить министра (который может быть и вице-премьером), который хорошо знает работу промышленности, и, в первую очередь, машиностроения, как ключевой отрасли (том числе и в оборонной промышленности).

"Это ни в коем случае не должен быть политик, финансист, юрист и т.д., а, как минимум, промышленник – тогда он сможет подобрать соответствующий аппарат. Желательно, чтобы это был человек, вышедший из машиностроения, как наиболее крупной и наукоемкой отрасли", - считает Приходько.

В то же время в руководстве "KMZ Industries" ("Карловский машиностроительный завод", элеваторное оборудование) агентству отметили, что не так важна форма структуры – министерство и вице-премьер по промышленному блоку или отдельные подразделения (люди) в существующих структурах – главное, чтобы был диалог с бизнесом для улучшения существующей ситуации.

"Прежде всего, необходимая помощь лежит не в плоскости денежных дотаций для производителей или компенсаций для клиентов, а в создании благоприятных условий для инвестиций в расширение производственных мощностей инвесторам (в том числе, в виде налоговых льгот, например) и создании прозрачных правил игры на рынке, т. к. есть правовые коллизии, которые необходимо устранять", - считает заместитель генерального директора по развитию KMZ Industries Борис Рыбачук.

В качестве примера он привел ситуацию, когда ряд иностранных конкурентов, пользуясь нечеткостью существующих законодательных актов, а также отсутствием требований по проверке на соответствие/сертификации, завозит в Украину оборудование, не подходящее по снеговым/ветровым нагрузкам и сконструированное не по европейским стандартам, а по стандартам с более низкими требованиями по металлоемкости оборудования.

"Украинские же производители производят продукцию по Еврокодам (гармонизированным с ними украинским нормам), в результате продукция получается более надежной, но и более металлоемкой и, соответственно, более дорогой. Ряд устаревших норм по охране труда, ГОСТов, ДБНов до сих пор регламентируют многие требования к оборудованию, в то время как иностранные производители предлагают более простые решения, де-юре запрещенные к эксплуатации, а по факту – везде в эксплуатацию без проблем вводящиеся", – отмечает Рыбачук.

По его мнению, это в свою очередь уменьшает желание потенциальных инвесторов вкладывать в производство в Украине и создает дополнительные трудности для роста украинских производственных предприятий.

Еще один источник в отрасли отметил, что при создании новой структуры речь, в первую очередь, должна идти об эффективности чиновников.

"Было бы неплохо, чтобы выставлялись KPI для каждого руководителя и тайминг - вот тогда и сдвинется все с мертвой точки. У каждой задачи должен быть ответственный", - резюмировал он.

Как сообщалось, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о намерении правительства усилить промышленный блок.

"Каким образом это делать, пока дискутируется - создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Минэкономики или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и государственного оборонного заказа", - отметил он.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о совместной с Офисом президента инициативе создания профильного министерства, которое будет отвечать за формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики, и введении должности вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций.