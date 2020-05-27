Экономика

19:05 27.05.2020

Нефть в среду ускорила падение почти до 5%, Brent - $34,45 за баррель

3 мин читать
Нефть в среду ускорила падение почти до 5%, Brent - $34,45 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов в среду.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, Россия хочет в июле начать уменьшать снижение добычи, согласованного со странами ОПЕК+ в апреле, при этом оставаясь в рамках сделки.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 кв составляет $34,45 за баррель, что на $1,72 (4,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,65 (4,8%) - до $32,7 за баррель.

Российские нефтяные компании обсуждают предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения. Руководители нефтяных компаний накануне провели встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где обсуждалась возможная судьба сделки ОПЕК+ после июня.

"Некоторые в группе (ОПЕК+ - ИФ) скорее всего выскажутся за продление квот с июля, особенно если на рынке сохранится избыток предложения на фоне слабого летнего спроса со стороны водителей", - отмечает старший сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Во вторник нефтяные фьючерсы подорожали до 10-недельного максимума на фоне надежд на то, что дальнейшее открытие экономик мира вернет наводненный нефтяной рынок в состояние равновесия в ближайшие недели, пишет S&P Global Platts.

"Оптимизм на рынках в начале недели, поддерживаемый надеждами на открытие экономик, по всей видимости, меняется в середине недели на новостях о росте напряженности в отношениях между США и Китаем", - отмечает Цзиньи Пан из IG Markets.

Вашингтон может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом до конца этой недели, сказал президент США Дональд Трамп.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Помимо этого, председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в среду, что экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в текущем году на фоне негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам главы ЕЦБ, "внезапная остановка экономической активности" спровоцирует рецессию, которая будет вдвое глубже, чем после финансового кризиса 2008 года.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что инвестиции в нефтегазовую отрасль в мире в этом году упадут на треть. При этом ожидается, что финансирование всех проектов в энергетической отрасли снизится на 20% - до $1,5 трлн по сравнению с $1,9 трлн в 2019 году. В начале текущего года МЭА прогнозировало рост на 2%, что стало бы самым сильным повышением за шесть лет.

По прогнозу МЭА, инвестиции в добычу сланцевой нефти в США сократятся вдвое. Американские НК добывали в этом году более 13 млн баррелей нефти в сутки до того, как распространение коронавирусной инфекции заставило правительства разных стран предпринимать ограничительные меры.

По оценкам Rystad Energy, себестоимость добычи американских компаний в 2019 году составляла в среднем $35,9 за баррель. WTI не торговалась выше этой отметки с начала марта.

Теги: #цены #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:49 27.05.2020
Нефть дешевеет на фоне напряженности между США и Китаем, Brent - $35,62 за баррель

Нефть дешевеет на фоне напряженности между США и Китаем, Brent - $35,62 за баррель

19:14 26.05.2020
Fitch сохранило прогноз цен на нефть, изменило для евро и фунта

Fitch сохранило прогноз цен на нефть, изменило для евро и фунта

18:32 26.05.2020
Нефть растет на фоне сигналов восстановления баланса на рынке

Нефть растет на фоне сигналов восстановления баланса на рынке

11:00 22.05.2020
Одесский порт принял партию нефти WTI для Кременчугского НПЗ

Одесский порт принял партию нефти WTI для Кременчугского НПЗ

19:29 20.05.2020
Потребительские цены в Канаде снизились в апреле впервые с 2009г при рекордном падении стоимости бензина

Потребительские цены в Канаде снизились в апреле впервые с 2009г при рекордном падении стоимости бензина

18:10 20.05.2020
Нефть уверенно растет после выхода данных о запасах в США, Brent $35,72 за баррель

Нефть уверенно растет после выхода данных о запасах в США, Brent $35,72 за баррель

14:09 18.05.2020
Казахстан в мае нарастит экспорт нефти в Китай до 230 тыс. тонн - Минэнерго Казахстана

Казахстан в мае нарастит экспорт нефти в Китай до 230 тыс. тонн - Минэнерго Казахстана

19:09 15.05.2020
Снижение цен на одежду в США на фоне пандемии сопоставимо с рождественскими скидками

Снижение цен на одежду в США на фоне пандемии сопоставимо с рождественскими скидками

16:25 15.05.2020
США начали поставку нефти в Беларусь

США начали поставку нефти в Беларусь

14:54 15.05.2020
РФ с 1 июня повышает экспортную пошлину на нефть на $1,5 - до $8,3/т

РФ с 1 июня повышает экспортную пошлину на нефть на $1,5 - до $8,3/т

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" открыла продажу билетов за 90 суток до отправления

Глава "Укравтодора" передал в СБУ записи касательно давления на деятельность агентства

Кабмин одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину

Зеленский подписал закон о поддержке налогоплательщиков в период карантинных ограничений

Глава Еврокомиссии предложила инструмент восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава профильного комитета отрицает распространение правил КИК на стартапы

GE продает подразделение по выпуску лампочек примерно за $250 млн

"Форум реформ в Украине" в Германии запланирован на первый квартал 2021 года – встреча Шмыгаля с немецким бизнесом

ЕС поддерживает принятие закона о внутреннем водном транспорте в Украине

Украинские банки отмечают отсутствие проблем с наличной валютой

"Укрзализныця" открыла продажу билетов за 90 суток до отправления

Домашние СЭС по окончанию действия "зеленого" тарифа смогут свободно выходить на рынок э/э – представитель Госэнергоэффективности

Украинские виноградари и виноделы призывают власти страны снизить налоговую нагрузку и ввести пошлины на импорт для поддержания отрасли

Треть малых предпринимателей потеряли более половины доходов - опрос ЕБА

В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за COVID-19 - ООН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА