Кривая доходности евробондов Украины нормализовалась благодаря принятию банковского закона и перспективам программы с МВФ

Доходность самых коротких еврооблигаций Украины с погашением в сентябре 2020 года на этой неделе впервые с середины марта опустилась ниже доходности более длинных бумаг из-за снижения опасений инвесторов после принятия Радой закона о банковской деятельности, открывшего дорогу к новой 18-месячной программе stand by с Международным валютным фондом.

"Суверенный кредитный риск Украины снижался на протяжении всей недели. Цены на суверенные евробонды динамично росли по всей кривой. Сама кривая доходности превратилась из частично инвертируемой в нормальную. Другими словами, инвесторы теперь ожидают, что ближайшие погашения состоятся по расписанию, поэтому дисконт к номиналу на коротких бумагах исчез, а кривая вернулась в нормальное русло, что говорит о здоровом состоянии финансового сектора страны", – прокомментировал ситуацию трейдер группы ICU Виталий Сивач агентству "Интерфакс-Украина".

В частности, доходность еврооблигаций с погашением в этом году за неделю упала на 4,5 процентных пункта (п.п.) – до 6,8%, с погашением в 2022-24 годах – на 0,6-0,9 п.п., до 7-7,3%, а самых "длинных", с погашением в 2032 году – почти на 0,3 п.п., до 7,8%.

Еще сильнее ставки обвалились в день принятия закона, тогда по самым "коротким" бумагам они опускались ниже 6%, в 2021 году – 6,5%.

Сивач отметил, что росли также цены и на корпоративные евробонды, которые обычно торгуются со спредом к суверенным бумагам. "Что-то купить было очень сложно. Платить надо было только по оферам, не ниже. Сделки по средней цене между бидом и офером практически не заключались. Каждый раз, когда сделка проходила по цене офера, рынок переставлялся еще выше", – сказал он.

Трейдер добавил, что для тех, кто хотел увеличить свой размер портфеля облигаций, была очень непростая неделя. "Бумаг по обоснованным цена было не найти. Если трейдер хотел что-то купить – приходилось переплачивать. Так все и делали", – пояснил представитель ICU.

Он напомнил, что сотрудничество с МВФ, в свою очередь, открывает двери для получения дополнительного финансирования от ряда международных кредиторов, что очень важно для сохранения макроэкономической стабильности и возобновления экономического роста. По его мнению, у Минфина теперь будут средства как на фискальное стимулирование экономики, так и на ближайшие погашения долгов, а продолжение реформ снижает кредитные риски.

"Доходности по суверенным бондам снизились до того уровня, на котором опять можно планировать выход Минфина на первичный рынок с новыми выпусками евробондов. Это значит, что Минфин теперь будет иметь возможность рефинансировать ближайшие погашения, что еще сильнее снижает кредитный риск", – добавил Сивач.