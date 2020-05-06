Экономика

14:32 06.05.2020

ПриватБанк внедряет антикризисные программы поддержки медицинского и аграрного бизнеса

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ПриватБанк внедряет антикризисные программы поддержки медицинского и аграрного бизнеса

Государственный ПриватБанк (Киев) ввел полугодовую отсрочку погашения основной суммы кредита для малого агробизнеса и отсрочку на три месяца с кредитованием под 3% годовых для производителей медтоваров, сообщила пресс-служба банка в среду.

Отмечается, что по антикризисным проектам рефинансирования для ранее предоставленных займов на развитие бизнеса отсрочка будет действовать до конца 2020 года.

Кроме того, ПриватБанк сообщил о расширении программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн и увеличении максимальной суммы кредита до 3 млн грн.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 15 апреля расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн, а также увеличил максимальную сумму кредита с 2 млн грн до 3 млн грн.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 действовавших банков в стране.

Теги: #медицина #аграрный_рынок #приватбанк
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